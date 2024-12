“Mi infierno”: Jorge Rial reveló el duro momento que vivió con sus hijas y lo dejó marcado para siempre

Jorge Rial tiene un presente muy exitoso en lo profesional, pero en su vida privada no está todo perfecto. En un diálogo profundo, admitió que hay cosas de su vida que todavía no lo conforman.



Jorge Rial reflexiona sobre cómo cambió su vida tras enfrentar la muerte

Invitado a La Divina Noche, habló de cómo le cambió la vida la cercanía con la muerte. A partir de ese momento, cambiaron sus prioridades y sus intereses.

El presente de Jorge Rial tras su problema de salud

Si bien sigue trabajando, ya no le pone el valor absoluto al éxito laboral. “La prioridad soy yo y la gente que yo quiero”, aseguró.

Y explicó: “En el laburo yo entiendo tu prioridad, yo sé que necesitas que yo esté más en el aire porque yo te garantizo rating. Pero vos no me garantizás a mí mi felicidad, ni me garantizás mi vida”.

En ese punto, aclaró: “Ni yo la tengo garantizada, ya estuve y en un segundo se me fue toda la mierda. Entonces yo no quiero volver a pasar por eso. O en todo caso, si lo vuelvo a pasar, quiero sentir que ya hice todo lo que tenía que hacer”.

El “infierno " de Jorge Rial

Tiempo atrás, el periodista estuvo muy mal de salud y hasta lo habían declarado muerto. Por eso hoy mira hacia atrás y hace un balance de lo vivido: “Si yo me hubiese ido hace un año y medio, me hubiese quedado con un montón de cosas pendientes. Y no me quiero quedar con un montón de cosas pendientes. Es verdad”.

Dante Gebel le preguntó cuál era su infierno, después de esa experiencia. “Hubo momentos difíciles. Con la pareja y con mi primer divorcio y todo lo que pasó con mis hijas”, reveló.

Y detalló: “De golpe encontrarme con que tenía que asumir paternidad y maternidad al mismo tiempo. Y no sé si estaba listo, si estaba preparado, no sé si lo hice bien”.

Jorge Rial reflexiona sobre sus dudas como padre y su mayor deuda personal

Jorge Rial se sinceró y admitió: “Mi infierno hoy todavía es decir, ‘me parece que no hice bien las cosas’. Hoy no lo sé, a veces me pregunto si lo hice bien y no sé si lo hice bien”.

Y agregó: “Está bien que ser padre, no hay un libro, lamentablemente. Y cuando aprendés, ya está, ya vinieron los nietos y tenés que hacer otra cosa. Pero lo único que tengo por ahí, una de las deudas es esa: saber si fui o no buen padre”.

Fuente: La 100