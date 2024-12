Solicitaron el sobreseimiento de Gonzalo Montiel en la causa por abuso sexual

Este lunes, el fiscal Luis Alberto Brogna, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos Derivados de Delitos Contra la Integridad Sexual, solicitó el sobreseimiento de Gonzalo Montiel en la causa por abuso sexual.

El hecho habría ocurrido el 1 de enero de 2019 durante la celebración de Año Nuevo.

Por qué el fiscal solicitó el sobreseimiento de Montiel

En el escrito presentado, de 122 páginas, se incluyeron 15 declaraciones y diversas pericias psicológicas, psiquiátricas y generales.

Según el documento, las pruebas recolectadas señalan que "el imputado Montiel no podría haber cometido el hecho que se le atribuye".

Además, se argumenta que el testimonio de la denunciante "no lo puede hacer en forma circunstanciada" y que, aunque su relato no invalida su denuncia por sí solo, "un testimonio desguarnecido de detalles u otros datos que posibiliten su verificación no puede imponerse por sí solo a un nutrido cúmulo probatorio que lo contrarrestan".

La Fiscalía también destacó que "una lógica semejante derrumbaría por completo otros principios constitucionales como el de inocencia, o desvanecería la necesidad de alcanzar la verdad como uno de los objetivos del proceso penal".

En el cierre del documento, se fundamenta la solicitud de sobreseimiento indicando que "este Ministerio Público Fiscal debe actuar y pronunciarse de acuerdo a un criterio objetivo, aun a favor del imputado", y que el representante de la sociedad "debe constituirse en la primera valla frente a una imputación desprovista de elementos que puedan sostenerla".

El juez que entiende en la causa tiene un plazo de cinco días hábiles para resolver el pedido.

Cuál fue el relato de la denunciante

La denunciante había señalado en marzo de 2023 que había asistido al cumpleaños del futbolista tras recibir una invitación por WhatsApp. En su declaración, sostuvo que durante la celebración le "convidaron tragos" y que luego comenzó a sentirse "muy mal".

Según su relato, pidió ayuda al jugador y lo último que recuerda es haberlo visto antes de despertarse "en la entrada de la casa de Montiel, mojada y llena de barro".

También afirmó que tenía "la ropa desacomodada" y que la madre del futbolista le habría dicho: "Te violaron, mamita".

Fuente: 442