Victoria Villarruel publicó a minutos de la cadena nacional un video de su propio primer año de gestión: no mencionó a Milei

La vicepresidenta y titular del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, compartió este martes por la noche un video de su propio primer año de gestión. A un año de la asunción de Javier Milei, volvieron a quedar expuestas las diferencias entre la fórmula de La Libertad Avanza. Pues, el video de la vice se publicó pocos minutos antes de que arranque la cadena nacional del mandatario, quien, a su turno, no la mencionó en sus mensajes, al tiempo que ella no estuvo en la grabación del mensaje ni en el balcón de la Casa Rosada, donde Milei se mostró con su gabinete.

“1er año de gobierno. Un año muy intenso de trabajo, construyendo consensos en el Senado, recorriendo las provincias, afianzando el federalismo y trabajando por una Argentina mejor. ¡Todo por Argentina!”, escribió Villarruel en su cuenta de la red social X junto con un video que resume su paso por la Cámara alta del Congreso y las distintas actividades que realizó en estos 12 meses.

En poco más de dos minutos, Villarruel repasó su gestión en el Senado, que comienza con un fragmento del discurso que dio cuando el año pasado asumió la vicepresidencia. Luego, destacó algunos momentos de su gestión, entre ellos declaraciones que dio a fines de febrero en alusión a la decisión de retirar un busto del expresidente Néstor Kirchner que hasta entonces estaba situado en Salón de las Provincias de la Cámara alta.

“Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios”, justificó la vice en ese momento. Asimismo, recordó el día en el que el Senado le dio el visto bueno a la Ley Bases, una circunstancia en la que ella tuvo un rol clave porque debió votar y desempatar. Eso sí, en ningún momento se hizo referencia a Milei; apenas se mostró una fotografía del 10 de diciembre de 2023, cuando el propio Milei y Villarruel asumían.

“Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando en todo por Argentina, mi voto es positivo”, expresó en la madrugada del 13 de junio. En el video además se compilan imágenes sobre el recorrido que realizó la vice: reuniones con gobernadores, con las fuerzas armadas y con dirigentes del campo y su encuentro con el papa Francisco.

