El guardaespaldas de Lionel Messi sorprendió a todos con su impactante entrenamiento

Yassine Cheuko se convirtió en la sombra de Lionel Messi desde que el argentino se instaló en Miami.

Nacido en California y con descendencia musulmana, Cheuko perteneció a la marina estadounidense y es especialista en distintas disciplinas de combate y artes marciales.

Cheuko es la cara visible de un nutrido equipo de seguridad privada que cuida tanto a Lionel Messi como en su familia.

El custodio formó parte de las tropas estadounidenses que combatieron en Irak y Afganistán, pero en Argentina se hizo célebre por estar siempre cerca de Lionel, tanto en los estadios como en las distintas apariciones públicas de la familia Messi.

Mucho más impactante es la prueba de resistencia en la cual Cheuko recibe sobre su abdomen golpes de un impactante neumático de camiones, demostrando su fiereza

Cheuko: "Messi me considera su amigo"

En declaraciones posteriores a la última coronación de Messi en el Balón de Oro, Yassine Cheuko destacó el lado humano de Lionel: "No solo me considera un guardaespaldas, sino también un amigo. Hablamos, reímos y descubrimos nuestras personalidades juntos. Siempre me invita a almorzar y me trata muy bien.

El estadounidense también retrató una imperdible anécdota contando que Messi le pidió que sostuviera el trofeo del Balón de Oro, y en ese momento le dijo a su familia que "el ganador del Balón de Oro al mejor guardaespaldas es para Yassin".

Fuente: 442