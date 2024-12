Fabiola Yáñez: «No podría tener delante a Alberto Fernández, para mí es como ver a un abusador»

La causa de violencia de género en contra de Alberto Fernández continúa en manos de la Justicia, quien lo llamó a indagatoria. Sin embargo, la ex primera dama, Fabiola Yáñez, continúa sufriendo desde España las agresiones del ex mandatario, con quien tiene un hijo en común. «No podría tener delante a Alberto Fernández, para mí es como ver a un abusador«, reconoce.

La ex pareja del presidente reveló que él «jamás pidió perdón por las palizas que me daba, la culpa siempre la tenía yo», recordó en una entrevista con OkDiario. En este mismo sentido, puso el foco en las maneras en las que el exjefe de Estado ejercía violencia contra ella, incluso acusándola de que perdió las elecciones por su culpa: «Me culpaba de perder las elecciones mientras él me era infiel en la Casa Rosada«, señaló.

Además, Fabiola Yáñez aclaró que no solo la violencia física que ejercía Alberto Fernández contra ella fue lo que la dañó, porque el maltrato psicológico y la falta de acompañamiento fueron otros puntos que influyeron directamente en el caso. «El daño psicológico es lo más fuerte que uno padece con personas así», admite la ex primera dama, que reconoce que llegó un punto en el que se «normalizó» este tipo de tratos.

«Si yo sola me animé a hacer esto, sabiendo a quién me enfrentaba, que enfrentarse a un expresidente, creo que cualquier mujer tendría que sentirse fuerte», aseguró la expareja del político, quien se encuentra residiendo en España junto a su hijo Francisco y acompañada por familiares, a la vez que la causa avanza en la justicia española, donde ella realizó la denuncia por miedo a que la corrupción en Argentina oculte el caso.

Más infidelidades

En otro fragmento de la entrevista, la ex primera dama reveló detalles de las infidelidades del ex mandatario, incluso de antes de llegar a la Casa Rosada. «Él me decía que eran chicas que las conocía desde que habían nacido. Le enviaban fotos desnudas. Estas infidelidades comenzaron antes de que él sea presidente. Siempre tenía una excusa o algo», lamentó Yáñez.

Seguido a esto, recordó que dentro de las infidelidades había varias que quedaron evidenciadas en el teléfono celular del hijo que tienen en común, quien obtuvo ese dispositivo que antes era propiedad del mandatario. «Ese teléfono era de él y me lo dio para que le diera música para dormir a Francisco, cuando Francisco necesitaba dormir o si nos subíamos al helicóptero le poníamos música con ese teléfono. Él al año empezó a agarrar el teléfono y a correr pantallas y cosas así. Mi mamá estaba sentada a su lado y ve la foto de una mujer desnuda en una ventana y le quita el teléfono enseguida y me dice: ‘Fabiola, ¿qué es esto?’. Era la foto de una persona muy conocida».

«Siempre decía ‘esta persona trabaja en Cultura o esta chica es divina’. Le mandé esos videos y le digo que es esto que está en el teléfono de Francisco. La indignación era con qué impunidad decís que no significa nada o me culpas de haber perdido elecciones cuando vos hacías eso dentro del despacho presidencial, es una burla a la sociedad argentina. No sé cómo hizo, pero esos videos no circularon más por decisión de él», aseguró.

Con información de www.elintransigente.com