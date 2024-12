Con la presencia de Macri, comenzó la última reunión del año del PRO con varios temas importantes en la agenda

Desde las 9, los dirigentes del PRO comenzaron a llegar al Hotel Abasto, del barrio porteño de Balvanera, para asistir al Consejo Nacional partidario que encabeza el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. De esta manera, el partido amarillo cierra su año político con un acto con debates internos sobre las diferencias con el gobierno de Javier Milei, que se profundizaron en el último tiempo, y la proyección electoral para 2025.

La diputada nacional María Eugenia Vidal, que preside la Fundación Pensar, dio un discurso a las 10. En la previa al encuentro, la exgobernadora bonaerense cuestionó que se haya expulsado al senador Edgardo Kueider, tras haber sido detenido en la frontera con Paraguay con más de 210 mil dólares en efectivo y no declarados (que aún hoy no pudo justificar el origen).

El macrismo, en principio en sintonía con La Libertad Avanza, quería una suspensión sin goce de sueldo hasta que se esclarezca la investigación. Pero ese acuerdo se rompió, en pleno debate legislativo. “En un país que necesita inversión, que necesitamos respetar la Constitución, ese era el camino. Lamentablemente, el Senado no tomó el camino del debido proceso”, señaló Vidal, en diálogo con la prensa, antes de ingresar a la cumbre partidaria.

Las tensiones entre los libertarios y el macrismo se profundizaron en las últimas semanas del año. Ayer quedaron explícitas las diferencias entre Macri y Milei. Durante la sesión que expulsó al senador Edgardo Kueider, un oficio de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó el desafuero del legislador y forzó (implícitamente) a que el Senado se pronuncie al respecto.

En medio del jueves, el Gobierno viró de postura -que se mostraba de acuerdo con la suspensión-, y para evitar una derrota parlamentaria que insumiría costos políticos, se inclinó por votar a favor de la exclusión del entrerriano del cuerpo. En ese marco, el PRO circuló un comunicado en el que manifestaban que lo mejor era la suspensión y desafuero de Kueider.

El argumento para esa idea era doble. Por un lado, para no votar junto con los senadores del kirchnerismo. Segundo, porque si al entrerriano lo expulsaban, su lugar lo ocuparía Stefania Cora, una dirigente de La Cámpora con ascendencia en Cristina Fernández de Kirchner.

“A la corrupción intolerable que los ciudadanos no queremos más, porque no somos todos lo mismo, se mezcla la especulación. El objetivo del kirchnerismo a los que fueron funcionales todos los que votaron como ellos, fue tener una senadora camporista en el Senado, porque Kueider ya no les respondía”, dijo hoy María Eugenia Vidal, en la previa al cónclave del PRO. “Quedó claro, una vez más, cuando hay un acuerdo con el kirchnerismo y de otras fuerzas políticas, la República se tira por la ventana”, remató.

Con el mismo tenor, el diputado Hernán Lombardi consideró que “un senador tomado in fraganti en la frontera, es un acto delictivo gravísimo”. “El PRO se expresó claramente por la suspensión, para que se expida la Justicia, pero no cabe lugar que estamos en un acto delictivo que enchastra las instituciones argentinas”, afirmó.

El encuentro de PRO sirvió para hacer un balance del 2024 y proyectar la estrategia electoral hacia 2025. Consolida la ruptura partidaria con Patricia Bullrich y el distanciamiento de La Libertad Avanza. Esos dilemas deambularon en la movida de esta mañana.

Estuvieron Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y vicepresidenta del partido nacional y bonaerense, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, jefe de la bancada amarilla en Diputados, Diego Santilli, diputado, Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. En tanto que estuvieron convocados los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Nacho Torres (Chubut), y el intendente Guillermo Montenegro (Mar del Plata), pero no pudieron asistir por problemas de agenda. También están Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido, y Fernando De Andreis, dirigente y armador político de máxima confianza del ex mandatario.

El gancho del encuentro de la Fundación Pensar, que es similar a los anteriores que hizo el think tank amarillo en 2024, fue debatir sobre la Inteligencia Artificial. Participaron especialistas y profesionales del sector para discutir tendencias, desafíos y oportunidades de la IA en la política y la sociedad.

El cierre del encuentro tuvo como protagonistas a Mauricio Macri, al jefe de gobierno porteño Jorge Macri y a Vidal, como organizadora del evento. Hubo discursos de balance de año para el PRO, en clave político electoral con guiños hacia 2025. El expresidente pretende que su partido llegue al año próximo con candidatos propios en todos los distritos.

La jornada de Pensar se hizo bajo el lema “Diseñar políticas públicas en la era de la IA: Estrategias para el cambio”. Según pudo conocer este medio, contó con tres paneles de expertos, entre los que sobresalen Daniel Stillerman de Accenture; la ex Subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Modernización, María José Martelo; el Intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino; y Pedro Alessandri, Subsecretario de Ciudad Inteligente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El panel fue moderado por Andrés Ibarra, dirigente cercano a Macri y exministro de Modernización y Telecomunicaciones.

Para Mauricio Macri será la última actividad política de 2024. Se mantuvo con un perfil muy alto, tanto en la vida partidaria, que comenzó con tensiones con Bullrich para retomar el control del PRO, como en múltiples apariciones públicas, actos y actividades en las que apoyó, criticó y elogió al Gobierno.

A lo largo del año, Milei exhibió que no está dispuesto a ceder poder ante Macri. El expresidente observa esa actitud como una encrucijada para la supervivencia de su partido. Por eso, piensa en una estrategia que le garantice mantener el control político de la Ciudad de Buenos Aires.

