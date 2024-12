“Lo estuvo sosteniendo”, la noticia más dura sobre la vida del Turco Naim tras la separación de Emilia Attias que encendió todas las alarmas

Se conoció el duro momento del Turco Naim tras separarse de la actriz Emilia Attias y cómo está viviendo su vida fuera de la Argentina.

El duro momento del Turco Naim tras separarse de Emilia Attias

En el programa “Desayuno Americano” (América), el periodista Juan Etchegoyen contó el mal momento que está viviendo el Turco Naim tras su separación con Emilia Attias.

“Quiero contar una información que me tiene preocupado y espero que él logre esa estabilidad emocional y también económica porque me cuentan que vive el peor momento de su vida. Estoy hablando del Turco Naim”, expresó Etchegoyen en un principio.

Además, el periodista agregó: “Hace semanas me vienen contando de una crisis económica muy fuerte que el Turco atraviesa desde el divorcio con Emilia Attias. La ruptura lo dejó muy mal porque él quería recuperarla y no pudo, a eso se le suma que invirtió en un bar y me dicen que no cumplió sus expectativas y que podría cerrarlo”.

Por último, reveló cómo son los días del Turco. “Estuvo dos semanas aproximadamente en Brasil, más precisamente en Porto Seguro. Se fue a hacer un retiro espiritual ahí porque su hermano lo está bancando. El hermano del Turco tiene una empresa de construcción y le va bien. Lo estuvo sosteniendo estos días me decían y me cuentan datos que prefiero no profundizar”.

La nueva vida del Turco fuera de la Argentina tras haberse divorciado de Emilia Attias

Juan Etchegoyen dio a conocer en su programa la profunda angustia que siente él al enterarse que su ex pareja está enamorada de otra persona y que no da marcha atrás con la separación.

“Ustedes saben que mucho se ha hablado este año del Turco Naim y de Emilia Attias por la escandalosa separación y tengo importantes detalles para contar. Primero quiero decir que ya hay firmado un acuerdo de divorcio”, empezó diciendo el conductor de “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio).

En ese sentido, profundizó su relato: “Hace unos días te dije que hubo un reencuentro entre los famosos bastante incómodo sobretodo para él que quería reconquistarla. Bueno, el divorcio es un hecho finalmente, a mí lo que me dicen es que él está devastado porque Emilia está en pareja aunque no me confirman si con Cachete Sierra o con quien. Eso al Turco lo liquido emocionalmente porque en su cabeza pensaba darse un tiempo y nada más, luego retornar con su amada Emilia pero eso no pasó ni sucederá”.

Fuente: Pronto