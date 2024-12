Mundial 2026 Europa sorteó sus Eliminatorias al Mundial 2026 con advertencia de “partidos prohibidos”

El próximo marzo comenzarán las Eliminatorias de UEFA para la Copa Mundial de 2026, y este viernes quedaron sorteados los doce grupos en búsqueda del sueño Mundialista.

Europa tendrá tres plazas extra con la ampliación de equipos participantes en la Cita Máxima, por lo que habrá 16 representantes de UEFA en Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo se realizó en Zúrich con algunas particularidades. Por un lado, la conformación final de los grupos quedó en suspenso hasta que se resuelva la UEFA Nations League.

Las ocho selecciones en carrera, incluyendo España, Francia y Alemania, tendrán grupos más accesibles en caso de ganar sus series de cuartos de final.

Los cuatro semifinalista del torneo ingresarán en grupos Eliminatorias de cuatro selecciones, mientras que los perdedores de la instancia irán a zonas con cinco equipos

.

Los partidos prohibidos por razones políticas

Mucho más ruido hizo la aclaración que realizó la organización al hablar de “Partidos Prohibidos”, una serie de cruces que quedarían desestimados en el sorteo por razones diplomáticas, bélgicas y políticas entre los países representados.

Bielorrusia vs Ucrania (Guerra de Rusia y Ucrania)

Gibraltar vs España (Disputa con Inglaterra por Gibraltar)

Kosovo vs Bosnia y Kosovo vs Serbia (Enfrentamientos bélicos)

Armenia vs Azerbaiyán (Guerra del Alto Karabaj​ entre ambos países en 2020)

Vale recordar que UEFA había ratificado a principio de mes el veto a la Selección de Rusia para participar de competiciones oficiales. El anfitrión del Mundial 2018 se encuentra sin actividad FIFA desde el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania.

Formato de competencia

Las 54 selecciones participantes fueron sorteadas en 12 grupos, 6 de cuatro equipos y 6 de cinco.

Se jugará un formato de todos contra todos a partidos de ida y vuelta. Quien finalice primero en cada grupo logrará la clasificación al Mundial 2026.

En tanto los 12 segundos accederán a la fase de Playoffs, donde se sumarán las 4 selecciones mejores ubicadas en la Nations League que no hayan ocupado una plaza previa.

Las 16 selecciones conformarán cuatro series de semifinales y finales, resolviendo las 4 plazas restantes a la Copa del Mundo.

Fuente: 442