A Goity le cerró la ecuación: "Hubo 800 mil días menos de licencias docentes que un año atrás", dijo

El ministro de Educación provincial, José Goity, cierra su primer año de gestión al frente de la cartera "conforme" con lo logrado. Además del balance de este 2024, señaló que el premio por asistencia perfecta continúa, que se extiende el plan de alfabetización Raíz y la Hora Más pasa a ser obligatoria en primaria, que habrá un "debate profundo" en el Secundario -con revisión de la repitencia- y confirmó que se evaluarán a los institutos de formación docente, entre otros adelantos para el 2025 que hizo a El Litoral, en diálogo telefónico desde Rosario.

- Ministro ¿qué evaluación hace del primer año de gestión en materia educativa? ¿Está conforme entre lo que se planteó como meta y lo logrado?

- En general en el gobierno, y particularmente en educación, los balances siempre son provisorios e insuficientes en cuanto al alcance de las metas. Desde el gobierno estamos conformes con la agenda y con las metas que nos propusimos y cuál ha sido el nivel de avance que hemos logrado. Obviamente creemos que resta mucho todavía por realizar y tenemos que seguir trabajando en ese sentido, pero estamos conformes con el norte que pusimos apenas asumimos en enero: ordenar el sistema, priorizar los aprendizajes, sostener, mejorar y ampliar de manera consecuente y permanente la infraestructura escolar. Estos son los tres desafíos que teníamos y en todos hemos tenido algún grado de avance. Hay otros que faltan incorporar y seguir avanzando en esa dirección.

-¿Hay alguna evaluación preliminar del plan Raíz, que es la política señera que planteó la gestión este año?

-En principio, decir que el plan Raíz es muy potente, porque trabaja sobre un saber fundante y fundamental para cualquier biografía, que es la alfabetización en el momento oportuno. Es decir, que antes del 3er grado todos los chicos y chicas estén alfabetizados. Eso parece poco, pero es muchísimo en cuanto al potencial que tiene ese niño y esa niña para seguir transitando la escuela. Una evaluación concreta del nivel de aprendizaje no la tenemos porque para eso hemos desarrollado un test de lectura de manera de ir teniendo datos y evidencia. Pero sí tenemos un primer indicador de resultado y es el nivel de apropiación por parte del sistema, por parte de los docentes, de la propuesta del plan. La verdad es que ha sido universal y ya tenemos medido que el 98% de las secciones escolares y de los docentes, lo han llevado adelante. A su vez también, el plan contempla un seguimiento y evaluaciones que los propios docentes van haciendo y que van mostrando avances, lo cual es lógico porque todos los chicos van teniendo algún grado de avance en su escolarización.

-¿El año que viene va a continuar en 2do grado, porque se dijo que iba a ser progresivo?

-Exactamente. El año que viene multiplicamos por dos porque vamos a incorporar a todos los chicos del 1er grado, y a su vez con los que ya estuvieron incorporados al programa este año, vamos a continuar en el 2do grado. Y en octubre vamos a hacer una evaluación que nos va a permitir saber dónde estamos parados con respecto al avance del plan.

La Hora Más será obligatoria en 2025

- El gobierno dio a conocer la cantidad de docentes que adhirieron a la Hora Más ¿Cuántos estudiantes se sumaron?

-El dato de los estudiantes no lo tenemos tan preciso como el de los docentes. ¿Por qué? Porque nosotros lo planteamos como una cuestión optativa para la familia, por lo tanto eximimos de la asistencia a los alumnos y, por ende, no tenemos el dato certero. Podríamos tenerlo porque las familias que mandaron a sus niños a la Hora Más, hacían saber su aceptación mediante una nota, pero no tenemos un registro preciso como sí lo tenemos de aquellos docentes que fortalecieron su dedicación en el cargo.

-Una de las principales críticas que se escuchó es la aplicación del programa tan a fin de año, quedando dos o tres semanas de clases ¿Por qué se tomó esa definición sobre el cierre del ciclo lectivo?

- Siempre todas las decisiones que se toman se hacen en un contexto con pros y contras, nunca en términos absolutos con todos los beneficios. Por lo tanto, lo primero que decidimos es implementarlo a partir de tener garantías con respecto al financiamiento, que tampoco son absolutas pero por lo menos eran certeras de que este programa se va a sostener. A partir de ahí, consideramos dos cuestiones que nos parecen importantes. La primera es que un mes de clase es un mes de clase: 45 minutos más durante 20 días no es poco. Sobre todo, a fin de año que es cuando muchos chicos necesitan reforzar sus aprendizajes, cuando los docentes también necesitan un tiempo extra, en algunos casos, para poder recuperar el tiempo no aportado por las medidas de fuerza y otras cuestiones. Siempre nos reclamaron legítimamente qué íbamos a hacer para poder recuperar esos días que se perdieron; y esta fue una de esas estrategias. Y por otro lado, también hay que hablar desde el punto de vista del docente, porque esto implica reforzar el cargo, llevarlo de 4.15 a 5 horas diarias, o sea 25 horas semanales. Esta mayor dedicación horaria también implica un fortalecimiento salarial. Reforzar el cargo docente no era un dato menor y creemos que sirvió y sirve para recomponer al docente de grado.

-El año que viene, cuando sea universal la aplicación en primaria, ¿van a tener la misma cantidad de respuestas de los docentes o tendrán que reforzar con algún tipo de reemplazo? Porque hay docentes que tienen dos cargos y se van a tocar los turnos.

-Primero, el docente que ya tomó, ya tiene ese cargo incorporado y asumimos que no lo va a dejar. Por otro lado, también vamos a elevar la dedicación horaria del cargo de maestro de grado y, por lo tanto, los docentes que tienen condiciones de reemplazo van a tener que tomar el módulo tal cual como está planteado. Contemplamos la organización escolar para que no haya superposición de horas. A lo mejor se achica sí el rango horario entre un turno y otro, pero no al punto tal que haga imposible tomar dos cargos, y tampoco son todos los docentes que tienen dos cargos, que sería el único caso a contemplar. En definitiva y para ser concretos, tuvimos un alto nivel de aceptación y no tendríamos problemas para universalizar la nueva jornada escolar que ya va a ser una política de Estado y, por lo tanto, va a ser más rígida en cuanto a su obligatoriedad. A lo mejor, la brecha horaria entre los dos turnos va a ser menor en 15 minutos en algunos establecimientos, no en todos.

-Se va a reducir el tiempo entre turnos y se van a tener que organizar de otra manera...

-Pero no en todos los casos. A veces tenemos un problema: analizamos todo el sistema en base a la excepción, porque los que tienen doble turno no son la mayoría. A su vez, los que tienen problemas de incompatibilidad horaria tampoco son todos. Y aún así, técnicamente no hay incompatibilidad horaria en términos de las horas de acumulación. Puede haber menos margen para ir de una escuela a otra, pero no podemos analizar todo un sistema y una mejora, en función de algunas excepciones que seguramente las vamos a poder resolver. Y mucho menos podemos montar una crítica sobre eso, porque es muy fácil montar críticas sobre dificultades y no aportar soluciones. Entonces, muchas veces hacemos planteos casi terminales sobre cuestiones que no afectan al funcionamiento mayoritariamente.

Paros y ausentismo

- Este año hubo 16 días de medidas de fuerza de la docencia pública, 18 si se cuentan los de enero y febrero que no había clases ¿Considera que con el premio a la Asistencia Perfecta y el mecanismo de declaraciones juradas resolvió los paros docentes en la provincia?

-Yo no lo abordaría de esa manera. Primero, diría que ya a partir de enero teníamos un diagnóstico de un problema: el nivel de ausentismo, que generaba un perjuicio económico y una erogación enorme que el sistema no podía sostener. Pero lo más importante era que el ausentismo generaba un nivel de discontinuidad pedagógica en el aula muy nocivo, y también desestructuraba la escuela ya que teníamos directores cuya principal preocupación era conseguir reemplazantes. Entonces había un problema, y lo que planteamos es poner los estímulos en el lugar correcto para mejorar el sistema y premiar aquel que tenía mayor nivel de desempeño.

Luego, sobrevinieron los paros que fueron decidiendo las instancias gremiales. Ahí sí implicó una respuesta lógica desde nuestro punto de vista: cuando ya teníamos 12 paros, definimos que eso no era sostenible, independientemente de que no pudiéramos llegar a un acuerdo y, a pesar de que los salarios aumentaban todos los meses. Había que tomar alguna medida, y esta fue tan legítima y legal como la del paro: descontar los días no trabajados. Y para eso generamos el mecanismo de declaración jurada, para poder descontar con criterio. A su vez también generamos un mecanismo para garantizar el derecho a trabajar para aquellos que sí querían hacerlo. Eso fue llevando a que los paros tuvieran un menor nivel de adhesión. El año que viene el premio va a continuar aún si no tenemos paros, con una medida legítima por parte del Estado de no abonar el día no trabajado. También hay que considerar el desgaste de una herramienta, que es el paro; la manera que se la utilizó por parte de las representaciones gremiales, no fue la adecuada.

-¿En cuánto bajó el nivel de ausentismo con este reacomodamiento de las carpetas médicas a principios de año y con el premio?

-Estamos en 800.000 días menos de reemplazos de un año a otro. Significan aproximadamente 15.000 millones de pesos en términos económicos e implicó también una continuidad en el aula notoria. Disgregados, tenemos 486.000 días menos por licencia de familiar a cargo, 277.000 días menos de licencia de larga duración, y 102.000 días menos de licencia de corta duración. Ese fue el impacto directo en menos de un año de aplicación del programa, porque había un abuso, una distorsión desde el punto de vista del control y desde cómo funcionaba el sistema; eso es conocido por todo el mundo. Lo que no podemos hacer en educación, y en eso queremos ser muy terminantes, es mentir. Había un desorden importante dentro del sistema educativo que aún en algún punto persiste, pero nosotros por lo menos lo empezamos a corregir con acciones concretas que han tenido resultados: menos días de licencia. Y que los chicos tengan un docente a lo largo del año o dos docentes, circunstancialmente, pero no cuatro o cinco.

Secundario: "vamos a dar un debate profundo"

-¿Qué pasó con el concurso docente en secundaria que cayó el sistema el día de la evaluación? ¿Se volvió a realizar?

-El concurso continuó en las mismas condiciones, en los mismos términos. Lo que sucedió en ese momento es que, ante una concurrencia de muchos agentes en la evaluación, el sistema no lo soportó. Pero mantuvimos exactamente el mismo esquema de curso, con la presentación de un trabajo. Con la diferencia de que este trabajo no mantenía el criterio de un múltiple choice hecho en simultáneo por los docentes, sino que modificamos el criterio de evaluación haciéndolo con un trabajo individual. Pero en términos concretos, las condiciones del concurso no se modificaron.

-Se dio de baja el plan de "avance continuo", algo que incluso fue un caballito de batalla en la campaña, pero a mitad de este año se comenzaron a implementar programas como el Quedate, el Fines, el Secundario Virtual ¿No van en el mismo sentido que el avance continuo? ¿Es decir, en reconocer que hay un problema grave en el secundario, que los chicos se llevan muchas materias, que hay alta repitencia y que muchos salen de la escuela sin tener el título?

-Responden al mismo problema, a un diagnóstico que es compartido, pero busca soluciones que son completamente distintas. El "avance continuo" lo que hacía en primera instancia, era debilitar y devaluar la evaluación y la autoridad pedagógica del docente. Era a su vez una señal del sistema muy mala, porque uno no puede dejar avanzar a un alumno al que se está evaluando poco o nada, porque lo que se sacrifica es el conocimiento. Y, a su vez, también debilita la autoridad pedagógica de la escuela y del docente. Por eso no era una opción. Porque en definitiva, el objetivo no es que el chico solamente egrese, porque eso es una mentira, sino que lo haga con los conocimientos que se requieren. El avance continuo podía mejorar la tasa de egreso y de promoción, pero claramente no iba a mejorar lo fundamental y sustancial del sistema educativo, que son los aprendizajes.

¿Ante esto qué hicimos? Porque el problema persiste y nosotros no decimos que el problema no persiste. Dos cuestiones: la primera es generar un mecanismo de apoyatura y acompañamiento a los alumnos para que puedan lograr superarse en las materias. Por eso hicimos el Quedate, que es un sistema de tutorías virtuales y presenciales de acompañamiento a aquellos chicos que necesitan promover materias. Fuimos menos exigentes con aquellos que cursaron la pandemia, y somos más exigentes con los alumnos que están cursando en este momento. A su vez, reconocemos y vamos a hacer una propuesta en esa dirección, que hay que rediscutir la escuela media. Está claro que la repitencia no es una solución per se, pero tampoco se pueden buscar medidas o acciones que ignoren el problema o que pretendan ocultarlo. Lo que hay que hacer es buscar acciones que modifiquen y que transformen la escuela secundaria para dotarla de sentido, de utilidad y también que sea lo suficientemente flexible para que los alumnos la puedan transitar; y revisar el concepto de repitencia.

-¿Se va a hacer hincapié en el secundario el año que viene?

-Nosotros pretendemos dar un debate en torno al secundario, efectivamente, asumiendo y sabiendo que es un nivel que debe ser rediscutido en profundidad, de manera democrática, participativa, y ofreciendo opciones para que se transforme en función de los requerimientos y las necesidades que tenemos como sociedad.

Se evaluará a los profesorados pero "no implicará cierres ni afectación"

-Una última pregunta que no es de balance sino de lo que va a venir. El Consejo Federal de Educación estableció que los profesorados deberán atravesar un proceso de evaluación y acreditación cada 6 años. ¿La provincia avanzará también en ese sentido?

-En esto hay que ser muy claros porque sino se habla mucho, hay mucho eslogan y no hay sustancia. Punto número uno, es necesario acompañar y evaluar para hacer una mejora de los institutos. Pero eso no debe implicar el cierre ni afectar a ningún instituto; nosotros estamos convencidos que así debe ser. Este sistema de evaluación y acreditación de institutos que terminó definiendo el Consejo Federal , ya hace más de 3 años que se viene discutiendo, desde el gobierno anterior. De hecho, una de las jurisdicciones que más incorporaciones hizo para la aprobación final fue la Provincia de Buenos Aires, donde hay un ex ministro de Educación de la Nación. Es decir, esto tiene un trabajo que me precedió, donde hay un nivel de participación muy importante de todas las jurisdicciones, de las más variadas visiones políticas. Por lo tanto, pretender que haya una amenaza o alguna cuestión malintencionada, me parece que es por lo menos parcial y demuestra esto de "no sé de qué se trata pero me opongo". Vamos a tomar todos los recaudos necesarios y vamos a apostar por la mejora de los institutos de educación superior. Pero nunca una evaluación por parte de este gobierno va a ir en detrimento de las condiciones de los docentes o de los institutos.

