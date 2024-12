La palabra de Cande Molfese después de consagrarse en Bake Off Famosos: “Cuando uno hace con el corazón, las cosas suceden”

“Estoy feliz, re feliz. Y un poco en shock. ¡No caigo!”, le dijo Cande Molfese a Teleshow apenas minutos después de consagrarse como campeona de Bake Off Famosos (Telefe). En la final superó a Cami Homs al realizar una torta de tres pisos que le dedicó al jurado compuesto por Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana.

El último episodio del reality show de pastelería, en su primera temporada con celebridades como protagonistas, fue grabado. Para que no se filtrara con mucha antelación el resultado final, se grabaron dos finales posibles: uno que daba como ganadora a la actriz y otro, a la modelo. Así las cosas, Cande se enteró de su victoria en su casa, en donde armó una juntada acorde al acontecimiento. “Estoy con mis amigas, mis hermanas, mi mamá... Somos veintidós personas, es un descontrol”, cuenta. “Estoy en shock, estoy feliz, no caigo. La verdad que fue un montón de información de golpe... ¡tengo un millón de mensajes! No sé cómo voy a bajar después de todo esto. Fue un proyectazo, todavía no lo puedo creer”, dice.

“Era un sueño esta en Bake Off y no puedo creer que fui parte. Fue un proyecto muy importante a nivel profesional y también a nivel personal, porque conocí a un grupo de personas que me va a quedar para la vida. ¿Viste cuando decís: ‘Este grupo me queda’? Eso es y es muy lindo conocer nuevos amigos en este medio. Esta carrera no termina nunca, uno siempre se sigue encontrando con amigos, con familia que queda para la vida. Este proyecto fue de muchos meses, de muchas horas, muy emocional porque no deja de ser un reality. Y todo lo que pasa, es muy profundo, muy hermoso”, dice Cande sobre su andar en la competencia, de la cual participó desde el primer episodio sin haber quedado eliminada ni haber vuelto en los repechajes.

“La final contra Cami fue una competencia entre amigas y competir con ella fue duro porque nos queremos mucho. Yo sé que ella está feliz por mi y si ganaba ella, yo iba a estar feliz con ella. Nos conocimos acá y nos queremos mucho”, dice sobre su rival en la definición. Para quedarse con la final, la actriz preparó una torta de tres pisos, cada uno dedicado a un jurado en particular. “El piso de abajo es para Christophe, porque pese a que nos diste devoluciones tenaces a todos, fuiste el primero en preguntarnos la receta. El segundo es para Betular, que fue el que más me costó conquistar y tampoco sé si lo conquisté. Y gracias a él aprendí a hacer un merengue. El piso de arriba es para Maru, porque crecí con vos, sos una gran mujer, superaste adversidades muy difíciles y yo te tomo como un ejemplo de vida”, había dicho Cande en la final al explicar su preparación, mirando a los ojos a cada jurado. Tanto, que logró emocionar a Botana, con quien se fundió en un abrazo.

“Para mi era muy importante dedicársela a los jurados, porque habían sido tan generosos conmigo, me acompañaron mucho en todo este camino, muchas veces me salvaron pese a que por ahí no había sido mi mejor día. Fue un trabajo de romperme la cabeza y ver cómo podía dar lo mejor de mi en cuanto a las técnicas y a qué decir. Tomé mucha conciencia en lo que estaba haciendo y quería hacer algo que marque mucho. Y creo que lo logré. Ahora cuando veía la final y me escuchaba hablar, me seguía emocionando porque cada cosa que dije, la dije de corazón. Y cuando uno hace las cosas con el corazón, las cosas suceden. Y creo que fue lo que me pasó”, dice Molfese sobre su vínculo con los jueces.

“A Maru la quiero mucho, no la conocía en lo cotidiano y fue una persona súper importante en este certamen. Nos acompañamos mutuamente. Yo soy una persona muy sensible y ella, con una mirada, me entendía si yo estaba nerviosa, triste... Crecí con ella, todo mi amor por la cocina me lo transmitió viendo sus programas. Y la admiro como mujer: sé las cosas que le tocó enfrentar en la vida y eso me moviliza, me conmueve”, agrega sobre la célebre pastelera.

Y también destacó su buena sintonía con Wanda Nara: “La quiero. Para mi es una persona que es 100% ella, que no puedo creer todas las cosas que enfrenta. Siento que es muy difícil ser ella. No le importa, si se equivoca pide perdón y sigue adelante. Eso me hace admirarla”.

Como campeona, Cande se lleva un premio de 30 millones de pesos. Y ya sabe bien qué hacer con ellos. “Me voy de viaje con mi mamá y mis hermanas. Ellas me bancaron mucho en todo el proceso, entonces se lo merecen. En abril nos vamos a Miami”, revela. ¿Y ya le encontró un lugar en su casa para el trofeo con forma de rosa que levantó? “Ay, no sé... Sabés que justo me estoy mudando, así que le voy a encontrar el mejor lugar. Ojalá algún día me gane un Martín Fierro como actriz. Ese mi sueño. Y voy a ponerlo al lado. Por ahora es la rosa y veremos qué sigue después”, augura.

Una vez finalizado el proyecto, Cande se toma un descanso para comenzar con todo el 2025. “El 10 de enero estrenamos la obra Escape Room en el Teatro Multitabaris, con Brenda Gandini, Gonzalo Suárez y Agustín Sullivan. Estoy recontenta porque amo hacer teatro. Es una comedia y también un drama en el que pasa de todo. Hacemos toda la temporada en Buenos Aires, en una plaza que tiene de todo, muchas obras, mucha oferta”, dice. Pero antes de eso, se vienen las fiestas de fin de año. “Yo soy full anfitriona, recibo acá a mi familia, en mi casa, feliz de hacerlo. Y ahora que soy campeona de Bake Off, con algo me voy a tener que lucir para la mesa dulce, olvidate”, cierra.

Fuente: Infobae