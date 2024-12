La angustia de Soledad Pastorutti por la muerte de su amada abuela Valeria: “Nadie podrá reemplazarte”

Son horas de tristeza y dolor para Soledad Pastorutti, a quien le tocó despedirse de su abuela Valeria, quien murió a los 92 años. Desconsolada por la reciente partida de la señora, Soledad hizo catarsis en sus redes con un profundo posteo.

La Sole eligió un puñado de fotos con su querida abuela y las compartió en su cuenta de Instagram, el modo que encontró para expresar su desconcierto y su pena. Abriendo con una hermosa postal donde se las ve a las dos, sonrientes, Soledad arrancó su texto con una frase demoledora: “En cada palabra derramo una lágrima”.



“Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida…”, empezó la santafesina su carta abierta a su abuela materna, Valeria Zacchino, cuya historia de vida la artista relató en su canción de 2019, “Se casó la Valeria”.



“Cómo no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas, tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos”, enumeró Soledad y sumó: “Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en más serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito”.



LA DESPEDIDA DE SOLEDAD PASTORUTTI A SU ABUELA VALERIA

“Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa … Ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo… Ya no hay una mano levantada saludando desde la vereda…. No hay domingos de pastas… Nada de eso quedó en Los Molinos y el cielo tiene una roja sonrisa, una herida para quienes lo miramos desde abajo…”, siguió Soledad Pastorutti.



Y así la artista cerró su triste y dulce carta a su abuela: “En este breve adiós agradezco con el alma haberte tenido… deseando volver a encontrarte algún día, sé que así será. Voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz. Te amo”.

