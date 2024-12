Lisandro Enrico debe poner a la APSV a cuidar las rutas y dejar de "llorarle" a Milei

El Ministro Enrico desde hace unos días se pasea por las redacciones y en cada reportaje culpa al gobierno de presidente Milei por la cantidad de muertes que ocurren en las rutas nacionales en territorio santafesino. Nadie pone en duda que se deben hacer obras y que seguramente los fondos son escasos para las mismas, y que es el gobierno nacional quien tiene que encargarse de esas obras o bien proveer el dinero necesario para la reparación de las rutas, que es verdad no están en buen estado.

Pero también es cierto y tampoco de ello hay dudas, que la imprudencia de automovilistas transeúntes y motociclistas es manifiesta y se debe encarar con urgencias políticas públicas para revertir esta tendencia que asusta y en serio.

Un claro ejemplo es la provincia de Córdoba. Desde hace bastantes años se sabe que al entrar a la provincia mediterránea el control de velocidad es estricto y que las multas son muy severas al respecto, con el hecho que cuando se labra un acta se persigue en forma inmediata el cobro de la misma, por lo que todo aquel que ingresa a Córdoba, por cualquiera de las rutas que lo llevan, disminuyen la velocidad y respetan a rajatabla las normas de tránsito, ello llevó a una disminución notable de las muertes por accidentes y a una disminución absoluta de accidentes de tránsito en las rutas que surcan el territorio cordobés

No es cuestión de llorar y pedir, no es cuestión de culpar al otro y no hacer nada. Santa Fe tiene una Agencia Provincial de Seguridad Vial que debe ponerse a trabajar en serio, controlar que se respeten las velocidades máximas y labrar actas en el momento, deteniendo la marcha de los vehículos y no con actas con fines recaudatorios que llegan a meses de haber cometido la infracción y que rara vez se persigue por medio de juicios el cobro de dicha infracción.

Hay que sacar el personal a las rutas, dar a publicidad a nivel nacional de una política severa al respecto y tener permanencia en el tiempo, ser muy rigurosos con las multas y perseguir en forma inmediata el cobro de las mismas.

Seguro que se debe reclamar al gobierno nacional la reparación de rutas, pero en el mientras tanto, hay que dignificar el cargo que uno ocupa y trabajar para la gente, no solo para demostrar que se trabaja y se vela por los santafesinos, trabajar para cuidar a estos y a todo aquel que transita por el territorio de la provincia.