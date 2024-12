"Nosotros arreglamos las rutas": la respuesta de Santa Fe a la "despreocupación" de Nación

El estado de las rutas nacionales está en al agenda de la provincia de Santa Fe, claramente con mayor ahínco que en la del gobierno central. Así se desprende de los dichos del vocero presidencial Manuel Adorni quien, en la conferencia de prensa del martes por la mañana, soltó: "Desde lo que respecta a la jurisdicción nacional, no tenemos ningún tipo de preocupación y nada que tengamos que agregar".

Fue al ser consultado por un periodista de Mendoza sobre el estado de una de las vías que atraviesan esa provincia cuyana y que va a ser utilizada en época de vacaciones por quienes decidan veranear por el país.

Sin embargo, no es solo turismo el que circula por las rutas nacionales. También hay producción que requiere de ingresos y salidas en buen estado.

Está claro que la afirmación del portavoz presidencial no cayó nada bien y, además, parece confirmar la presunción del ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, que apenas 48 horas antes había dicho que "para el Gobierno central las rutas nacionales no existen, no les importa, no les interesan", a la vez que advirtió que "la situación es insostenible".

"Diferencias de gestión"

Este miércoles, en el marco de la presentación de una nueva etapa del Operativo Dengue que convocó a municipios y comunas de distintos puntos del territorio santafesino, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig fue muy directo al describir la situación.

"Nosotros arreglamos las rutas, tratamos de pavimentarlas, de mejorar la transitabilidad porque queremos bajar la siniestralidad", dijo el senador por San Cristóbal para diferenciarse de Nación, y describió el panorama con un ejemplo concreto. "Cuando voy al departamento que represento, salgo por circunvalación, tomo la ruta, voy hasta Nelson y ahí veo el estado de la 11. Doblo a la izquierda y veo cómo avanza la repavimentación de la ruta 4 (que es provincial). Esas son las diferencias entre un gobierno presente y que se compromete con la gente", dijo el legislador, frente al gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, la presidenta de la Cámara de diputados y diputadas Clara García, la Ministra de Salud Silvia Ciancio, el ministro de Gobierno Fabián Bastia y el secretario de Cooperación Cristian Cunha, entre las numerosas autoridades que estuvieron este miércoles en Ate-Casa España.

"Nos preocupan las personas que mueren en las rutas, nos preocupa la gente; hay una diferencia muy grande de gestión", cargó Michlig. "Podemos demostrar que, con austeridad, con honestidad y buena administración podemos tener un pequeño superávit y las cuentas en orden, pero también atender los reclamos de la ciudadanía", dijo, para marcar distancia con la gestión nacional que postula el equilibrio fiscal (consigna que celebran desde el oficialismo y el dialoguismo) pero reniega de cualquier inversión en obra pública. Aunque esa obra signifique evitar riesgos para la vida humana.

"Si no lo pueden atender, que lo transfieran que vamos a hacer todo lo posible", cerró el senador.

Reclamos en el Congreso

El martes, un periodista mendocino abordó el tema con Adorni, ante la inminencia de las vacaciones estivales. "La consulta es la prioridad y la atención a ese tema; si el gobierno está atento a que por las circunstancias que vive el país va a haber mucho movimiento interno. Entonces, si está esa preocupación para que no haya accidentes", interrogó.

"Desde lo que respecta a la jurisdicción nacional, no tenemos ningún tipo de preocupación", fue la respuesta que, claramente, no cayó nada bien entre autoridades provinciales que, como Santa Fe, vienen reclamando atención sobre ese tema.

No solo es un planteo del Ejecutivo. El 27 de noviembre, cuando el jefe de Gabinete Guillermo Francos fue a presentar su informe ante el Senado nacional, la santafesina Carolina Losada (UCR) también llevó el tema al recinto.

"Sabemos que no hay plata, que la situación es compleja; hablé con el jefe de Gabinete anterior (Nicolás Posse) y me dijo que las rutas que están mas complejas como la 11, 33, 34, A012, están con prioridad pero no sé cuando arranca la prioridad", sostuvo la legisladora.

Según aquel cronograma, la licitación para obras será en febrero y la adjudicación en julio. La pregunta fue "qué vamos a hacer hasta julio cuando, con viento a favor, empiecen las obras".

Fue Losada quien planteó que la ruta 11 está intransitable y advirtió que "más allá de la pérdida de vidas humanas, es por donde pasa toda la producción".

No hubo entonces muchas precisiones por parte del funcionario nacional. Francos dijo que había hablado del tema de esa ruta con el gobernador Pullaro y que esa debería ser una ruta con peaje "porque hay mucha circulación económica fuerte y ayudaría a mejorar el problema".



Santa Fe no es la única provincia que viene reclamando por un tema tan concreto y sensible como el de las rutas. En la Cámara de Diputados de la Nación, Micaela Morán (UxP) presentó un proyecto de ley para que el Ejecutivo declare la emergencia vial por el plazo de 24 meses. Según detalla el sitio especializado Parlamentario.com, entre los fundamentos, señaló que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) le solicitó al Gobierno nacional un presupuesto 730 mil millones de pesos, pero debido a la prórroga de la "ley de leyes" sancionada para 2023 se le giró un monto de 475 mil millones.

Asimismo, solicita que la DNV lleve a cabo un relevamiento "urgente" del estado de las rutas nacionales para establecer prioridades de un potencial plan de inversión en todo el territorio. Allí, destacó como estructurales, en ese plan a: Los tramos esenciales para promover la seguridad vial y tutelar el derecho a la vida y salud de las personas; a los tramos de alta transitabilidad vehicular; a los tramos nodales para el tránsito de producción, comercio y turismo; y a los de interconexión provincial y regional.

En el texto, Morán mencionó un informe del Ministerio de Obras Públicas del 2021 por el que se detalla que solo un "31% (de las rutas del país) está en buen estado, un 27,6% en estado regular y un 40,7% en mal estado". "Desde entonces todo empeoró", aseveró, y añadió otro informe de la Dirección Nacional de Observatorio Vial por el que explicó que "la siniestralidad en la Argentina se lleva 6 vidas por día en las rutas".

CON INFORMACION DE ELLITORAL.