Dalma Maradona durísima con Matías Morla y Víctor Stinfale por la muerte de Diego: "Culpables"

Dalma Maradona apuntó contra las personas que rodeaban a su padre Diego Maradona al momento de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, y fue categórica en particular con Matías Morla y Víctor Sfinfale.

"No es la primera vez que mi papá se equivocaba de esa manera con las personas. Mi papá tuvo que empezar de cero muchas veces porque lo caga.... Él confiando plenamente y después la gente cagándolo en cuanto a lo económico. Esto es más grave porque es su salud y su vida", indicó Dalma en una nota con Intrusos, América Tv.

"¿Ellos son culpables de la muerte de tu papá?", le consultó la cronista. Y la hija del Diez comentó: "Sí por supuesto".



Sobre el juicio en 2025, Dalma comentó: "Empieza en marzo, estamos esperando esa fecha. Ellos fueron muy desprolijos, hay audios circulando por todos lados de cómo trataban a mi papá y cómo hablaban de él, eso es lo que más me duele".

"No sé cómo se puede justificar tratar tan mal a una persona que en su momento era su paciente", comentó sobre los audios que se conocieron donde se hablaba sobre su padre.

Y reconoció sobre el duelo que vivió: "Estuve un año sin poder llorar por no querer caer en esa situación de poder desahogarme y tener una hija tan chiquita en ese momento. Hasta el día de hoy me cuesta, lo extraño todos los días. Odio las fiestas, Navidad me pega re triste".



Dalma apuntó directo contra las hermanas de Diego Maradona: "Por plata"

El 30 de octubre Diego Maradona hubiera cumplido 64 años y sus familiares lo recordaron con mucho amor desde las redes sociales. En estos días especiales, Dalma Maradona habló sobre el juicio por la muerte de su papá que comenzará en marzo de 2025 y de las marcadas diferencias que mantiene hace tiempo con sus tías.

"Del otro lado tenemos pesos muy pesados, gente que se maneja de manera que nosotras no nos podemos manejar. Siento que fueron muy desprolijos en todo lo que hicieron, ustedes pudieron escuchar los audios de cómo hablaban de él, los medicamentos, tratamientos, las cosas que hacían... Si bien es gente que está organizada fueron muy desprolijos en un montón de cosas", dijo en referencia a los médicos que atendían en ese momento a Diego Maradona.



"Los escuché en su momento (a los audios que trascendieron) porque no podía creer cómo los propios médicos hablaban así de su paciente, porque más allá de ser mi papá es un paciente y nadie se merece que lo traten como lo trataban", aseguró Dalma Maradona sobre las conversaciones que se filtraron entre los profesionales que estaban en el día a día al cuidado del ex futbolista.

Y en cuanto a la interna familiar y las diferencias con sus tías Ana María, Rita Kity, Claudia Cali, Elsa Lili y María Rosa, quienes se mostraron públicamente en favor de Matías Morla, ex abogado del Diez, Dalma Maradona comentó: "Cuando pasó lo de mi papá llamé una por una y les dije que están con la persona que iba a estar involucrada a la muerte de mi papá y ustedes pueden decidir estar o no estar. Y ellas decidieron estar por plata y entonces eso no...".



"No es que tengo que perdonar o no, a mí me da pena por mi papá, que sus propias hermanas... Eso me duele a mí", indicó la madre de Roma y Azul. Y cerró con sinceridad: "No esperaba mucho la verdad, parece todo como una comedia, es muy raro".

Fuente : Primicias Ya