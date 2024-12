Karina Milei encabezó un acto en CABA con un mensaje hacia 2025: “Siempre voy a estar donde mi hermano me necesite”

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este miércoles por la tarde un acto de cierre de año en el territorio porteño, donde aprovechó para enviar un mensaje para el 2025: “Siempre voy a estar donde mi hermano me necesite”. Con la participación de militantes y dirigentes libertarios, aprovecharon para firmar el Acuerdo de Cooperación para la Implementación de Políticas Públicas entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

“Todos los que dijeron esto son los mismos que no querían que nada cambiara. Y ahora que están viendo los resultados de nuestro primer año de gestión tienen mucho miedo”, resaltó la secretaria general de la Presidencia en un discurso donde repasó la campaña electoral de su hermano y la gestión que ya lleva un año.

En ese sentido, llamó a los militantes a “estar a la altura de la fe y la convicción del Presidente, porque él está dejando su vida para sacar a la Argentina adelante. Vamos a seguir luchando por la Argentina, nos van a combatir pero no nos van a derrotar nunca”.

“Necesitamos llenar el Congreso de Diputados y Senadores para que puedan llevarse a cabo las ideas de la Libertad y cambiar de una vez por todas los problemas estructurales de la Argentina”, reclamó de cara a la elección legislativa del próximo año. En ese sentido, y en momentos en que se sospecha de una posible candidatura suya, resaltó: “Ustedes saben que yo siempre voy a estar donde mi hermano me necesite. Porque como dice Javier, nosotros somos un mero instrumento de la causa. Nosotros estamos dispuestos a dejar la vida para cambiar la realidad de la Argentina, así lo prometimos y para los hermanos Milei las promesas se cumplen. Y el Presidente lo va a hacer”.

Además de Karina Milei, presidenta del partido, encabezaron el acto; Martín Menem, vicepresidente; Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires; y Pilar Ramírez, titular de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires.

En un evento realizado en el Teatro Gran Rivadavia, Manuel Adorni - el vocero presidencial que también suena como candidato en la ciudad de Buenos Aires- fue el encargado de presentar a los referentes Ramírez y Pareja.

“No vinimos a hacer lo fácil. Vinimos a hacer lo profundo. Y para hacer lo profundo, se necesitan convicciones. Convicciones de verdad, no de la boca para afuera. Convicciones para votar y para plantarse cuando hay que plantarse. Cuidado con los que se disfrazan de libertarios pero, a la hora de la verdad, traicionan a la gente votando impuestazos o negociando para mantener privilegios y un Estado gigante. Las convicciones se ven en el hacer, no en el decir. Por eso nuestro bloque puso la cara, el pecho y las ganas para que la libertad avance en serio. Este es solo el comienzo de una revolución que no tiene marcha atrás”, expresó Ramírez.

A continuación, Pareja agradeció a los distintos referentes de la provincia de Buenos Aires y agregó: “Nosotros cuando arrancamos este proceso lo hicimos con la fantasía de pelear esta batalla. Esto se consiguió. Pero hoy la responsabilidad es mucho más importante. Por eso necesitamos de la inteligencia de todo nuestro espacio para seguir dando la batalla cultural en cada rincón de la Argentina. Nosotros debemos ser la base de sustentación para lograr de una vez por todas la Argentina que soñamos y nos merecemos”.

Luego, Ramírez y Pareja firmaron el acuerdo que propone una Agenda Interjurisdiccional que busca coordinar políticas conjuntas en áreas como infraestructura, salud, educación y empleo, con el objetivo de impulsar soluciones eficientes y sostenibles que beneficien a ambas jurisdicciones.

Menem abrió su discurso agradeciendo la asistencia de más de 1800 asistentes y recordando la primera reunión que tuvieron el ex Presidente Carlos Menem y Javier Milei que iba a durar una hora y terminó siendo de cuatro. Y agregó: “El mensaje que les quiero transmitir es que trabajemos juntos, unidos, no nos dejemos llevar por ninguna interna, porque del otro lado hacen que están todos peleados y luego se juntan en épocas electorales. Que abracemos a todos porque el enemigo es muy poderoso, vienen por nosotros y nosotros vamos a ir por ellos y los vamos a sacar de cada una de sus guaridas”.

El acto se realiza luego de que el gobierno nacional anunciara anoche la designación de un funcionario porteño como segundo de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y aceleró una reestructuración política del gabinete de la Ciudad de Buenos Aires que diseñaba Jorge Macri.

Se trata de Diego Kravetz, que hasta entonces se desempeñaba como secretario de Seguridad de CABA. Como reconstruyó este medio, en la política porteña estallaron los teléfonos y los chats. La salida del dirigente era vox populi, porque tenía diferencias con Waldo Wolff, ministro de Seguridad del distrito. Lo que pocos asumían era que Kravetz saltaría a un lugar tan preponderante. La noticia tensó más la relación entre La Libertad Avanza y el PRO, de cara a la posibilidad de una coalición para el 2025.

En el oficialismo remarcan que, incluso si se llega a un acuerdo electoral con el partido fundado por Mauricio Macri, la intención de la Casa Rosada es que “la gran mayoría de los lugares en las listas sean para candidatos jóvenes y del riñón libertario”.

Los principales asesores del Presidente insisten en que en la ciudad de Buenos Aires tienen mejor intención de voto que el resto de los espacios políticos y que no necesitan una alianza -aunque no la descartan bajo determinadas condiciones-, mientras que en el PRO sostienen que son ellos los que mantienen una ventaja por contar con dirigentes más conocidos para el electorado.

Por otra parte, los armadores libertarios reconocen que la incorporación en 2023 de miembros de otras agrupaciones, como del Partido Demócrata y de Unite, entre otros, ocasionaron problemas internos como los que recientemente se vieron con las expulsiones de Lourdes Arrieta y Francisco Paoltroni de los bloques en Diputados y el Senado, respectivamente.

Por esta razón, el objetivo ahora es no depender de ningún sello para poder competir e incorporar a las bancadas en el Congreso a figuras que respondan directamente al Presidente, para tener un grupo más homogéneo.

