Asistencia perfecta: Un arma de doble filo para los docentes que viven pidiendo carpetas "truchas"

Este año el Gobernador Pullaro implementó el plan "asistencia perfecta", se premia a los docentes cumplidores, a los que no viven pidiendo carpeta médica y se les paga al vicio, pero estamos en condiciones de adelantar que a partir del año próximo se va a investigar a fondo aquellas carpetas médicas solicitadas y es muy posible que se radiquen denuncias penales, tanto a aquellos docentes que mienten en el pedido de licencias, como así también a los médicos inescrupulosos que dan certificados falsos a cambio de una consulta o en algunos casos, llegan a facturarle al IAPOS prestaciones por demás costosas. Fuentes cercanas al Gobernador Pullaro nos aseguraron que ya se está a la búsqueda de abogados especializados que se van a encargar de investigar en un principio más de 10,000 carpetas solicitados en los últimos tres años. Desde el gobierno nos manifestaron que tienen el convencimiento que más del 70% de esas carpetas médicas son truchas. Se van a hacer cotejos con redes sociales y con migraciones, ya que hay casos en los que hay docentes que pidieron carpeta médica y se fueron al exterior del país. Existen muchos medios probatorios que se van a valer desde el gobierno para sancionar a aquellos que lisa y llanamente le hacen desfalcos al Estado, y las antenas de los celulares es otro factor de prueba. Hay docentes que solicitan carpeta médica y sus celulares aparecen en redes de otros puntos del país. Esto es solo un ejemplo de cómo se puede probar un fraude. Docentes y médicos "truchos", a estar atentos por que el año entrante puede traer sorpresa

EL PREMIO A LOS QUE SON HONESTOS

El Gobierno Provincial abonará el próximo lunes 23 de diciembre (aunque ya estará depositado en cajeros automáticos este sábado 21) el monto correspondiente al premio mensual del Programa Asistencia Perfecta a 50.844 docentes y directivos de gestión pública y privada que durante el mes de noviembre no registraron ausencias o solo tuvieron una durante ese período.

Cabe destacar que en noviembre, 44.345 docentes no registraron ninguna inasistencia y 6.499 sólo tuvieron una falta, y para ese mes el monto de inversión total del incentivo fue de $ 4.406.268.255.

De esta forma, por el mes de noviembre un docente con cargo directivo y supervisión que no haya tenido ausencias recibirá $ 145.268, mientras que un docente de hasta 352 puntos cobrará $ 72.634, un docente con sistema de jornada completa percibirá $ 108.951 y por hora cátedra de nivel superior $ 6.054 y por hora cátedra de otros niveles $ 4.843.

Por su parte, los que tuvieron solo una inasistencia cobrarán $ 72.634 más (cargo directivo y supervisión); $ 36.317 para cargo docente de hasta 352 puntos; $ 54.475 los docentes con sistema de jornada completa; y $ 3.027 por hora cátedra de nivel superior, y $ 2.421 por hora cátedra de otros niveles.

“Con el programa Asistencia Perfecta se está reconociendo, jerarquizando y premiando el trabajo y el esfuerzo que día a día realizan los docentes en toda la provincia de Santa Fe”, sostuvo Goity y agregó que “el objetivo final es garantizar la continuidad y regularidad de los docentes en las aulas para mejorar los aprendizajes de los chicos y las chicas de la provincia”.

De qué se trata Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula. Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha.

En el decreto que creó Asistencia Perfecta se detalla que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.