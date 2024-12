Una encuesta reveló qué pasaría si el oficialismo va sin una alianza con el PRO a las elecciones

En medio de las discusiones sobre las próximas elecciones legislativas y la posibilidad de una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, una encuesta reciente reveló qué pasaría si el Gobierno implementa el acuerdo y también lo que ocurriría si, por el contrario, ambos espacios se presentan por separado en los comicios.

El trabajo fue realizado por la consultora Aresco en los primeros días de diciembre, sobre un total de 4 mil casos de diferentes partes del país, todos ellos mayores de 16 años y en condiciones de votar.

El estudio sobre el contexto sociopolítico y socioeconómico de la Argentina dio como resultado que, en un ensayo electoral pensando en las elecciones del año que viene, el espacio que lidera Javier Milei en alianza con el de Mauricio Macri encabezaría con claridad la intención de voto, obteniendo 15 puntos porcentuales más que el peronismo.

De acuerdo con la encuesta, el oficialismo junto al PRO sacaría entre el 46,8% y el 51,8% de los sufragios, mientras que una eventual coalición entre Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, alcanzaría entre el 33 y el 36,5 por ciento.

A ellos los siguen las categorías “otros espacios”, con un porcentaje de entre el 10,5 y el 11,6; el voto en blanco, con 3,7%, y el “no sabe”, con el seis por ciento.

Por el contrario, si las fuerzas de Milei y Macri van separadas a las elecciones, la primera de ellas seguiría estando en el primer lugar, más de 10 puntos arriba del PJ, mientras que el macrismo quedaría tercero.

De acuerdo a los números de este último escenario, el espacio liderado por Milei tiene una intención de voto de entre el 41,8% y el 45,4%, superando cómodamente al peronismo, que obtendría entre el 31,6% y el 34,3% de los votos.

El gran perdedor de la fragmentación, entonces, sería el PRO, que apenas llegaría al 7% compitiendo por su propia cuenta a las elecciones.

En este escenario, una propuesta encabezada por la Unión Cívica Radical y el senador Martín Lousteau quedaría en quinta posición, con entre el 3,8 y el 4,1% de los votos, superada por otros espacios, con una tendencia del 8,4% y una proyección del 9,1%, pero ganándole al voto en blanco.

La encuesta llega en momentos en que el oficialismo discute la estrategia electoral y la relación entre Milei y Macri se encuentra en su momento más frío, particularmente luego de la fallida sesión en el Congreso para votar el proyecto de Ficha Limpia, que había sido impulsado por el PRO.

De hecho, hoy se conocieron declaraciones del propio Milei en las que le dio un fuerte mensaje al expresidente y a su fuerza. El mandatario fue consultado durante una entrevista con Forbes Argentina si podría negociar con el espacio de Mauricio Macri candidatos en determinadas jurisdicciones, el Presidente respondió que será a todo o nada: “No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas".

Fuerte apoyo a la gestión

Por otra parte, la consultora señala que, “a pesar de que la percepción de la inflación se ha desacelerado, sigue observándose la dificultad en los bolsillos de la mayor parte de los argentinos”.

“Si bien ha bajado 20pps la cantidad de argentinos que pueden comprar menos cosas en el hogar, sigue siendo esa la opinión mayoritaria”, detalló el trabajo.

Asimismo, la evaluación de la situación económica del país creció 10 puntos en el mes de diciembre, por lo que durante la actual gestión se duplicó la valoración favorable, pasando del 20 al 40 por ciento.

Al ser consultados sobre la percepción de aumento de precios en el hogar, el 9,1% de los encuestados consideró que bajaron; el 33,9% dijo que están iguales; el 16,3%, que aumentaron menos que los últimos meses, y el 13,8% sostuvo que subieron lo mismo.

De esta forma, solamente el 23,3% de las personas que participaron de este estudio opinaron que los precios crecieron más de lo que lo venían haciendo en los últimos meses, en tanto que el 3,5% restante no respondió.

En cuanto a la imagen del Presidente, según Aresco, tiene una positiva del 47%, tan solo un punto por debajo de lo que es la consideración de su gestión, mientras que la negativa llegó al 38% y el otro 18% tiene una visión “regular” del mandatario.

La imagen del jefe de Estado se encuentra en estos momentos en la tercera más alta del registro, luego de los picos del 61,1% (positiva+regular) de diciembre del 2023 y la de 57,8% de febrero pasado.

“Uno de los factores de la buena valoración de la gestión se sustenta en la percepción de 3 de cada 4 argentinos que consideran que la inflación se ha desacelerado”, explicó la consultora.

Con información de www.infobae.com