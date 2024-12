Robbie Williams quiere volver al colegio y repetir sus exámenes: “Para demostrar que no soy tonto”

Robbie Williams brindó una entrevista donde contó el deseo especial que tiene. El artista inglés de 50 años quiere volver al colegio para repetir sus exámenes y demostrar que tiene condiciones. Según explicó el cantante, tuvo que saltearse exámenes o los desaprobó y ahora quiere repetir esas pruebas después de pasar años pensando que era un “tonto” debido a sus problemas de aprendizaje.



Según declaró al diario The Sun: “No hice nada. Todo lo suspendí o no me presenté. Tengo muchas ganas de volver y repetirlos. Toda mi vida me sentí estúpido porque en los años setenta y ochenta no conocíamos la dislexia. Tengo dislexia y TDAH, pero entonces no existían, así que salí de la escuela pensando que era tonto y me costó años superarlo. Ahora quiero demostrar a la gente que se equivoca: no soy tonto. Ahora que lo he dicho, sería genial ... ¡Quizá lo sea!”.

El cantante agregó que cree que también podría ser una idea interesante para un programa de televisión, explicando: “No puedo recordar el nombre de mi profesor de Inglés, pero estaba pensando que podría haber un interesante programa de televisión sobre él, en el que tenga que volver a la escuela pero, obviamente, de una manera apropiada para la edad!”.

El exintegrante de Take That declaró a la revista Telegraph: “Luché contra una enfermedad mental y, durante los momentos de mayor éxito de mi carrera, no podía disfrutar de ellos. Tuve un par de décadas, tal vez un poco más, de depresión, ansiedad, agorafobia, dislexia, todas las cosas que diagnosticamos a nuestros amigos en las cenas, las tengo. Trabajando en mí mismo, buscando ayuda y aceptándola, con el amor de una buena mujer y cuatro hijos, y simplemente creciendo y madurando, estoy en el mejor lugar en el que he estado nunca”.

