Apareció la prueba que confirmaría que Mauro Icardi pasó la Navidad con la China Suárez

Mauro Icardi pasó la Navidad con sus hijas y Wanda Nara se mostró angustiada, ya que tampoco disfrutó de la compañía de sus varones porque viajaron a Europa para estar con Maxi López. En medio de muchas especulaciones sobre el supuesto nuevo romance del futbolista con la China Suárez, ahora se conoció una foto que confirmaría que disfrutó de la Nochebuena en lo de la actriz, que recibió a varios amigos y familiares.

La imagen fue compartida por Juariu, que mostró al pequeño Amancio Vicuña con una nena de vestido blanco de fondo. Se trataría de Isabella, que eligió un look similar para esperar a Papá Noel. Si bien ninguno de los protagonistas de esta historia de amor habló del tema, la ex Casi Ángeles sí reconoció que la pasó espectacular en su casa de campo.

“Mi Navidad más feliz en 32 años. No faltaba ni sobraba nadie. Jamás me cansaré de agradecer a Dios por todos los momentos que me hace vivir”, escribió emocionada junto a varios retratos de los momentos que guardará por siempre en el corazón.

Por qué Wanda Nara quiere arruinar a la China Suárez

Wanda Nara no le perdona a La China Suárez el affaire que mantuvo con Mauro Icardi en septiembre de 2021, justo cuando ella se embarcó rumbo a Italia para disfrutar de La Semana de la Moda. Y si bien el futbolista le aclaró que no llegaron a hacer el amor porque estaba afiebrado y en la habitación había olor a marihuana, está convencida de que sí tuvieron sexo. Ahora explotó con los nuevos rumores de romance que surgieron a raíz del encuentro que vivieron en un restaurante de Costanera Norte.

En sus redes, Yanina Latorre contó detalles de la breve charla que mantuvo con la conductora en la gala de Los Personajes del Año de la revista Gente y expuso la dura frase con la que justificó sus ganas de arruinar a la actriz, que ya habló con su abogado para iniciar una demanda millonaria.



“Wanda no logró arruinar a la China. Filtró un chat matando a Pampita. Le pregunté ‘¿para qué lo hiciste?’, y me dijo ‘quiero que todos sepan que es una basura’”, escribió la panelista de LAM (América) junto a una foto de las ex de Benjamín Vicuña juntas en un evento.

Fuente: Paparazzi