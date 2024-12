Trabajó en la casa de Lionel Messi en Navidad, mostró todo en un video y las redes la destrozaron: “¿Cómo vas a traicionar así?”

Una mujer que fue contratada para trabajar en la casa de Lionel Messi se viralizó tras grabar un video con su llegada y salida en el barrio privado Kentucky, en Funes (provincia de Santa Fe), dónde la familia del astro pasó la Navidad. El clip generó indignación en las redes, que no tardaron en repudiar su actitud.

Luego de grabar su rostro en primer plano, la mujer describió: “Llegamos 7 am, salimos 12:30 pm”, señaló en el video, con un emoji que tiene unas letras “z” en la reconocida señal de tener sueño.

La reacción de las redes al video de la mujer que trabajó en la casa de Lionel Messi

Luego de que se viralizara el video en X, los usuarios de la red social comenzaron a manifestar su descontento al respecto de la actitud de la mujer, que no guardó reserva en cuanto al trabajo en la casa de Lionel Messi y su familia.



“¿Y no la echaron?”; “Se queda sin laburo por opa”; “Se muestra ingresando al barrio, pero ni cerca de Messi o su familia”; “Ganas de hacerse echar. La confidencialidad, también, es parte del trabajo”; “Disipó las dudas acerca de si estaban o no en el Kentucky... En realidad, se tendría que haber abstenido”; “No saben cuidar un trabajo... lamentable”; “Eso es no respetar la intimidad de tu empleador”; fueron los mensajes letales en X.

A pesar de que este video se hizo viral y recibió numerosas críticas de parte de los usuarios, la mujer que lo grabó y lo protagoniza, de quién no trascendió su identidad, no se manifestó en las redes ni hubo noticias sobre su trabajo.

La Navidad de Lionel Messi con su familia en la ciudad de Rosario

Como cada año, Lionel Messi voló a Argentina, junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, para compartir las Fiestas de fin de año junto a toda su familia.

Se supo que el astro del fútbol recibió a Nicki Nicole en su casa y le cumplió el sueño a su esposa, que es una gran admiradora de la trapera nacida en Rosario.

Fuente: La 100