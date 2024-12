“No tenía derecho”: el demoledor descargo de la hermana de Ricardo Centurión tras los dichos de Jenifer tras salir de Gran Hermano

Cuando Jenifer Lauría dejó Gran Hermano 2025 sorprendió a todos con sus declaraciones sobre Ricardo Centurión, el padre de su hija. Incluso habló de la expareja del futbolista, ya fallecida, Melody Pasini.

Ante el tremendo testimonio, la hermana del deportista salió con los tapones de punta no sólo a defender a Centurión, sino también a atacar a la ex Gran Hermano. Y en diálogo con el notero de LAM admitió que en su familia “nunca la quisimos”.

Qué dijo la hermana de Ricardo Centurión sobre la ex Gran Hermano

“Ella se metió con él cuando pasó lo de mi cuñada Melody, que la nombro con respeto”, aclaró Mayra. “Es como que se metió mucho más a estar con él y él en ese momento estaba muy deprimido y demás y es como que aprovechó. Y ahí no más, en el mes, dos meses, ella quedó embarazada”, señaló.

“No se puede quejar de las cosas que haya pasado, creo, que ellos sabrán, porque ella también hizo bastante cosas durante el embarazo”, aseguró. Y detalló que engañó al futbolista. “Ella, estando embarazada, a mí me llegaron fotos de que ella se seguía viendo con su expareja en una pañalera allá en Quilmes”, indicó. “Que ella cuente también las cosas como son”, se quejó.

Según la hermana de Centurión, Jenifer fue muy irrespetuosa hacia Melody. “Mi cuñada era muy conocida por todo el mundo. Después de lo que pasó la gente se pegó mucho más haciendo fan club y demás y era cosa que a ella le molestaba”, relató.

Y Ella no dejaba que mi hermano suba una foto que la recordara en aniversario y demás. La llegó a tratar de “muertita”, acusó. “Ella no tenía derecho a hablar todas esas cosas”, aseguró.

La opinión de la hermana de Centurión sobre la ex Gran Hermano

En cuanto a su participación en Gran Hermano, afirmó: “Entró ahí porque fue la pareja de Centurion. Estuvo ahí por él. Anteriormente no conocerlo a él, no la conocía nadie tampoco, no era nada, en ningún, lado no tenía nada, porque vivía acá en Wilde, en un departamento, así que también escuché que dijo que ella ya tenía cosa anterior, pero no, eso es mentira”, sostuvo.

“Lo que más nos dolió como familia es que dijera que él era un enfermo porque es algo que todos lo saben, él también lo supo y le cayó mal, lo bajoneó porque no se lo esperaba, porque es la mamá de su hija”, cerró Mayra.

Fuente: La 100