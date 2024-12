Scaglia sobre secundar a Pullaro en la lista de constituyentes: "Me encantaría y sería un honor"

Para la presidenta del PRO en Santa Fe, la directiva de Javier Milei respecto de cómo debe conformarse la oferta electoral nacional en 2025 "no tiene incidencia" en la provincia. El primer mandatario dijo que el PRO debe competir con LLA en todas las instancias.

En diálogo con El Litoral, la vicegobernadora Gisela Scaglia habló de la vida interna de la fuerza que conduce en la provincia y en la que – admitió- "hay miradas diferentes". Consultada sobre si será la actual fórmula gubernamental quien encabece la lista de candidatos a constituyentes por Unidos, aseguró que militará la reforma sea o no candidata. Pero aclaró que le "encantaría" secundar al gobernador.

- ¿Qué impacto puede tener en la provincia el mandato de Javier Milei respecto de que el PRO tiene que competir con LLA en todas las instancias?

- Me parece que está muy bien un acuerdo para el país, siempre y cuando se respeten los pensamientos de ambas fuerzas políticas. El PRO tiene mucho para aportar y me parece que eso no puede quedar en segundo plano. Acá no se trata de un acuerdo meramente electoral. Yo pretendo que vaya más allá porque el PRO es un partido que revaloriza la gestión y que tiene como premisa la transparencia y la división de poderes. Me parece que son cosas que nosotros hoy le podemos aportar al gobierno (nacional). Pero si eso no está, carecería de sentido un acuerdo. El acuerdo va mucho más allá de la elección; es un acuerdo programático, de trabajo conjunto, de pensar a largo plazo. Ése es el desafío, respetando y sumando las distintas miradas de los diferentes actores políticos porque si no, no le aportamos nada a la gente.

- Sobre la base de lo que ha sido este primer año de gestión nacional, ¿cree que estará garantizado ese respeto?

- Me parece que es lo que el gobierno de Milei tiene que sumar; sería fundamental porque si no, de qué te sirve el acuerdo por el acuerdo mismo; no tiene sentido. El acuerdo electoral tiene que tener un fin que es que haya dos fuerzas políticas o todas las que se quieran sumar, a una instancia donde se piense un acuerdo programático para la Argentina. Sin eso, carecería de sentido todo acuerdo.

- Eso, en el plano nacional. ¿El planteo del presidente puede tener alguna incidencia en las elecciones provinciales de 2025?

- No, ninguna. En la provincia, el frente es Unidos y somos parte de este gobierno. Yo soy la vice gobernadora, pero en cada ministerio se da lo que sostengo que se tiene que dar a nivel nacional sobre el respeto al otro. Nosotros propusimos un método de gestión que se lleva adelante en Santa Fe. Creemos en el orden, la eficiencia, el control del gasto y el equilibrio fiscal. Los valores de mi partido están representados en este gobierno. Cumplimos con todas las premisas que el PRO se propuso.

- ¿Esta suerte de mandato nacional no pone en riesgo la incorporación del PRO al frente Unidos?

- No, como tampoco soslayo o dejo de lado la posibilidad de que LLA pueda ser parte de Unidos.

- ¿Insiste con eso?

- Es que creo que el frente (Unidos) siempre va a estar abierto para seguir sumando personas que piensan lo mismo, y como le gusta decir a Milei "de qué lado de la raya estás". Me parece que acá está más que claro de qué lado estamos en la provincia. El camino es combatir el narcotráfico, tener más seguridad, mejorar el sistema educativo, trabajar con austeridad… No sé en qué puntos no estarían de acuerdo…

- Sin embargo, referentes de LLA han sido muy críticos de la gestión provincial. ¿Imagina una elección a constituyentes, por ejemplo, junto a LLA?

- Lo que digo es que hay una chance abierta. Ellos ya presentaron un candidato (para convencional constituyente) y ya se mostraron como una fuerza distinta para competir por afuera. Pero siempre dejo abierta la posibilidad de diálogo. El diálogo no lo cerramos.

- ¿Puede haber referentes del PRO en la lista libertaria de convencionales?

- Sí, pero no como representantes del PRO como partido, sino como dirigentes individuales que sienten más afinidad en otro espacio.

- ¿Cuál es la situación interna del Pro en Santa Fe?

- Estamos trabajando mucho y con humildad. Sí hay voces que obviamente plantean miradas diferentes, pero hay que observar más para ver que hay una plena coincidencia sobre nuestros valores como partido. También entiendo que puede haber grupos o vertientes internas, pero que las celebro y son sanas porque dan cuenta de un partido en crecimiento.

- ¿Cree que la actual fórmula de gobernador y vice debería encabezar la lista de constituyentes en Santa Fe por Unidos?

- No es una decisión que vaya a tomar yo. Sí digo que funcionamos y trabajamos muy bien juntos. Pero hay 11 partidos políticos que integran Unidos y pueden pensar que hay mejores alternativas. Yo estoy preparada para las dos cosas; sería lindo hacerlo porque realmente vamos a transitar un proceso histórico; pero si no tengo que hacerlo y debo dejar espacio a otras personas, también estoy prepara para eso. Se lo dije al mismísimo gobernador, así que él lo sabe. Sería hermoso y un honor poder recorrer ese camino juntos, pero si tiene que ser de otra manera también voy a militar la reforma de la Constitución. Y voy a trabajar para que la lista sea la ganadora. Pero obviamente, me encantaría y me gustaría hacerlo porque creo que para todos los que somos dirigentes políticos, éste es un momento histórico

