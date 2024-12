¡Nació Milenka! Marley se convirtió en papá por segunda vez: las primeras fotos junto a su hija

Este sábado 28 de diciembre quedará para siempre en el recuerdo de Alejandro Wiebe, conocido popularmente como Marley. Fue el propio conductor quien anunció el nacimiento de su hija Milenka a través de sus redes sociales y así se convirtió en papá por segunda vez.

La pequeña, que llegó al mundo a las 4:03 am (hora de Estados Unidos), se adelantó a lo previsto porque la mujer gestante (Kasandra) tenía fecha para los primeros días de enero.

Por esas cosas del destino, Marley había decidido viajar a EE.UU este viernes por si se llegaba a adelantar el parto. Y efectivamente se dio de esa manera: ni bien llegó a suelo estadounidense, le avisaron que Milenka podría nacer esa misma madrugada. Y así fue.



Marley había anunciado a fines de julio último que había recurrido nuevamente a un vientre subrogado para volver a ser padre. Y también había contado que el camino no fue sencillo ya que se había perdido un embarazo pero que, finalmente, había logrado su objetivo y que le daría una hermanita a Mirko.

Emocionado por la llegada de Milenka, el conductor de Telefe expresó su felicidad en las redes sociales con una foto de su mano siendo agarrada por su bebé: "Y se agarra fuerte antes de arrancar esta aventura...".

"Al igual que Mirko, se adelantó y también empezó todo apenas aterricé. Kasandra fue lo más y estuvo muchas horas de pujar. ¡Y nació Milenka!, a las 4.03 AM hora local. No dormí nada desde que aterricé y ahora menos, pero estoy feliz", reveló Marley.



Luego, al igual que hizo con su primer hijo, el conductor le abrió una cuenta oficial de Instagram a la pequeña bebé. Que con apenas un día de vida ya cuenta con casi 100 mil seguidores.

Marley compartió su felicidad por el nacimiento de Milenka, su segunda hija.

Varias celebridades le dejaron mensajes de bienvenida a la recién llegada a este mundo. Una de ellas fue Zaira Nara: "Hola bebitaaaaaaaaaaaa". "Bienvenida al mundo Milenka!!!! Bendiciones para toda la familia!", escribió Catherine Fulop. "Más felicidad para esa familia hermosa. Bienvenida", fue la reacción de Lizy Tagliani, gran amiga del conductor.

Marley le abrió una cuenta de Instagram a Milenka ¡y ya cuenta con 88 mil seguidores!

"Felicidades Ale querido. Qué bendición!!! Besos a Mirko hermano mayor como Momito", le dijo Jimena Barón, quien está embarazada y esperando su segundo hijo. En tanto, también recibió mensajes de Sofía "Jujuy" Jiménez, Verónica Lozano, Araceli González, Maru Botana, la China Ansa, Pía Shaw, Ángel de Brito, Barby Franco, Claudia Villafañe y más celebridades que se emocionaron con la llegada de Milenka.

