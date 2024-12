La firme respuesta de Marina Calabró a Sol Pérez tras la polémica por las sillas en Gran Hermano: “Esa es la verdad”

Recientemente, estalló una guerra por los lugares entre las panelistas de Gran Hermano. En las últimas horas, Sol Pérez acusó a Marina Calabró de pedir su silla, pero la periodista no tardó en desmentir esta información

Sin mencionarla directamente, Sol aseguró que Marina no quería sentarse en la fila de atrás y que la producción le había solicitado a ella que dejara su lugar adelante. Esto le generó cierta angustia, ya que lleva tres años trabajando en el programa.

Consultada por el cronista de LAM sobre lo sucedido, Marina expresó entre risas: “Pavadas”. Sin embargo, cuando le mencionaron lo que había dicho Sol, la periodista respondió tajante: “No es cierto”.

Luego explicó: “Yo le pregunté a nuestra productora cómo iba a ser la disposición y me dijo ‘las cuatro chicas abajo y los dos varones arriba’, pero cuando vi que no era así, le dije que de ninguna manera quería hacer que alguna de mis compañeras se corriera. Esa es la verdad”. En esta línea, Marina remarcó: “Yo sería incapaz de hacer bajar a una compañera o a un compañero de una silla”.

Cuando le preguntaron por qué no lo había charlado directamente con su colega, Marina sentenció: “Yo no tenía nada que comentarle a ella porque no quería que nadie se pare ni deje su lugar. Era solo un comentario a producción de que no era lo que me habían dicho que iba a ser, nada más”.

Además, la periodista aseguró que hablaría con su compañera para aclarar lo sucedido y concluyó con firmeza: “Una cosa es que uno quiera que se cumpla lo que le prometen, o lo que le dicen porque ni siquiera lo pedí, y otra cosa es que yo sea capaz de levantar a una compañera. De ninguna manera. Eso no ocurrió”.

Fuente: Pronto