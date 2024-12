Cristina Kirchner criticó a la Corte y advirtió por la situación económica: “¿Escenas de un país fallido?"

La ex presidenta Cristina Kirchner criticó duramente a la Corte Suprema de Justicia al afirmar que el reciente fallo que estableció que el Tribunal Superior porteño puede revisar las causas del fuero ordinario beneficia a Mauricio Macri en la causa del Correo Argentino. “Al servicio de los poderosos para cubrir sus negocios”, escribió sobre los jueces que la integran.

“Macri en su feudo con la Corte de custodia, los medios aplaudiendo y grandes empresas agropecuarias en default. ¿Escenas de un país fallido?“, es el título del mensaje que la ex vicepresidenta publicó esta tarde en su cuenta de la red social X.

En el texto, publicado en sus redes sociales, la presidenta del Partido Justicialista también se refirió a la situación económica del país, sobre el que se permitió dudar si no es “un país fallido” y lo ejemplificó con el caso que involucra a tres importantes empresas agropecuarias, con serias dificultades financieras.

“Empresarios que aplauden a sus verdugos”, los llamó y puso como “telón de fondo” el proyecto económico del gobierno de Javier Milei, que “vimos fracasar más de una vez en el pasado”.

“Nos acerca peligrosamente a convertirnos en un país fallido”, concluyó Cristina Kirchner. Según su análisis, estos hechos reflejan las tensiones de una economía que está en riesgo si basa el crecimiento económico exclusivamente en commodities del campo.

“Una economía reprimarizada y con claro sesgo extractivista, con altísimo nivel de endeudamiento en moneda dura y en pesos, con el precio del dólar intervenido a la baja por el BCRA y carry trade en riesgo, paritarias con tope, bienes y servicios no transables muy por arriba de la inflación, commodities agrícolas cayendo por superproducción global, debería hacer recalibrar a quienes apuestan solo a Vaca Muerta para el crecimiento y mejoramiento de la situación económica macro y micro", advirtió en un extenso párrafo publicado en la red social X durante la tarde del sábado.

En ese sentido, la ex presidenta recordó que el precio del gas y el petróleo, “como todo commoditie”, es fluctuante y depende de la economía global. “No viene mal recordar que en el año 98 tuvimos el precio del barril de petróleo a menos de 9 dólares. No lo leí en ningún libro ni me lo contó un economista, Néstor era gobernador de Santa Cruz y las cuentas del Estado lo sufrieron”, evocó.

“Todo esto sucede en una Argentina donde además la noticia económica del día es que tres importantes empresas agropecuarias, una de ellas icónicas por su crecimiento e importancia, se declaran en default”, contextualizó CFK en referencia a la crisis expuesta por las autoridades de dos empresas del grupo Los Grobo, propiedad de Gustavo Grobocopatel, que anunciaron que no podrán cumplir con pagarés bursátiles por más de USD 10 millones. “No es novedoso, pero nunca dejará de ser curioso que empresas que se llenaron de plata con gobiernos que detestan terminan arruinadas con los gobiernos que votan”, remató la referente peronista.

“Mejor regalo de Navidad, no se consigue”

En su texto, Cristina Kirchner no usó eufemismos para vincular las decisiones de la Corte Suprema con los deseos del expresidente Mauricio Macri y calificó de “inédito, escandaloso e inconstitucional” el fallo del Máximo Tribunal del viernes.

La Corte selló el futuro de cientos de causas que tramitan ante la justicia nacional ordinaria: estableció, por tres votos a uno, que el TSJ porteño es el órgano encargado de revisar los expedientes en apelación antes de llegar al Máximo tribunal. La decisión se tomó en el expediente conocido como “Levinas”, pero impacta en causas de relevancia como la causa del Correo Argentino, que salpica a la familia Macri; o la condena del policía Luis Chocobar, que mató por la espalda a un ladrón en La Boca, cuyas apelaciones llegarán al tribunal porteño.

“Mejor regalo de Navidad, no se consigue, Papá Noel no vino en trineo… está en el 4to piso de la calle Talcahuano“, ironizó a su estilo y argumentó que el fallo es "inédito, escandaloso e inconstitucional porque trasforma, sin ley del Congreso, un tribunal local en alzada de tribunales nacionales".

Lo calificó de “insólito” y explicó: “Para que se entienda mejor: es como si la Corte fallara que las sentencias de los tribunales nacionales las resuelva el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz o de Formosa o de Santiago del Estero o de cualquier otra provincia argentina”.

“Un verdadero disparate y una violación flagrante al ordenamiento constitucional, federal y de división de poderes”, dijo CFK y remarcó que “se privilegia a un único tribunal local (el de CABA donde Macri gobierna no solo desde 2007 sino que además ahora lo hace su primo) para que revise decisiones de tribunales nacionales, con un solo objetivo, salvar a Macri a su familia y a la empresa SOCMA de pagar cifras multimillonarias que adeudan al Estado en concepto de canon”.

Y explicó: “Tan es así que el mismo día que dicta el fallo ordena que la causa del Correo pase al Tribunal Superior de Justicia de CABA cuyos miembros fueron propuestos y designados por el Macrismo. Resulta curioso que, desde la política, los medios o la propia Corte traten de feudos a otras provincias argentinas”.

Ironías para el juez Maqueda

La ex presidenta también le dedicó ironías a Juan Carlos Maqueda, el integrante de la Corte que dejó su cargo ayer viernes y fue despedido por trabajadores de los Tribunales de la calle Talcahuano. “De salida triunfal NADA”, escribió CFK, que puso en duda la imagen que transmitieron las fotos difundidas sobre la despedida del cortesano: "Los pocos que lo aplaudían en las escalinatas del palacio eran los empleados, asesores y secretarios, que según relata en Acordada reciente el también cortesano Ricardo Lorenzetti, nombran a mansalva dilapidando recursos y presionando empleados. En fin…"

