Plumas: siempre una buena idea

Como reflejo del status social, las plumas comenzaron a utilizarse en la vestimenta de la Edad Media. Zapatos, sombreros y tocados eran los objetos elegidos hasta el momento. Fue recién a mediados del siglo XIX cuando las plumas empezaron a sumarse al vestuario femenino y a algunos otros accesorios como carteras y abanicos. Ya en plena década del ‘20, diversos movimientos culturales, como el jazz o incluso el feminismo, fortalecieron el uso de este detalle en la ropa. El vestido de plumas íntimamente asociado a las noches de fiesta, las bailarinas y el cabaret perduró décadas intacto.



Sinónimo de sofisticación, feminidad y sutileza, fueron muy utilizadas por la alta costura francesa para destacar estos aspectos. Sin embargo, cada diseñador le confiere su estilo y refIeja la sustancia de cada firma. Las plumas de McQueen son más teatrales que las de Chanel, que son pura delicadeza. Más allá de la fuerza o el estilo que le imprima cada creador, hay emblemas en el imaginario colectivo imposibles de olvidar.



La legendaria Marlene Dietrich con su abrigo de plumas de cisne en los años '50 es una de ellas, y resultaba tan hipnótica en la pantalla de cine como Ginger Rogers en el '35 enfundada en el mítico vestido de plumas en la película Sombrero de copa, donde quedó plasmado su baile más famoso con Fred Astaire.



Este 2025, la magia entre etérea y animal de las plumas adquiere nuevos usos. En lugar de sombreros, ahora se llevan directamente en el pelo, pegadas sobre las piernas o como una extensión de pestañas. Hablan por sí solas; no necesitan siquiera compañía, porque ellas mismas transforman todo lo que tocan.



En las pasarelas de generaciones nuevas de diseñadores vimos cómo se reinterpreta una vez más este elemento, que sirve como fuente inagotable de creatividad y que imprime protagonismo. Su vuelo, relacionado con la libertad, y también con la rebelión femenina, es llevado ahora no como símbolo de estatus sino como una fuerza necesaria que nos recuerda el poder de ciertos accesorios a la hora de vestirnos.



Esto no es nuevo: en cada cultura, a las plumas se les solía atribuir una virtud o propiedad diferente. El pavo real era un ave sagrada para la mitología griega y hoy en día, para muchos, encontrar una pluma significa que debemos interpretar un mensaje espiritual dependiendo del color que sea.



Sabemos el poder que ejerce en nuestra autoestima sentirnos seguras y confiadas. Para quienes todavía no se animaron a jugar con este ítem, intentar con un toque en el pelo, o en la cintura, es un buen comienzo. Para las fanáticas más extremas, entendemos que la maxichaqueta de Cavalli y el makeup de Mugler, son totalmente irresistibles.

Fuente: ELLE