Cómo adoptar el color lila en tus estilismos para este verano

El color lila ha llegado para quedarse, consolidándose como una de las principales tendencias de moda para el verano 2025. Aunque comenzó a destacar en temporadas anteriores, este romántico y delicado color sigue estando en el centro de atención tanto en las pasarelas como en el street style. Su versatilidad y frescura lo convierten en una opción ideal para cualquier ocasión, desde el día a día hasta eventos más sofisticados. Pero, ¿cómo podemos incorporarlo a nuestros estilismos de manera actual y trendy? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta tonalidad en auge.

El color lila: un protagonista indiscutible

El lila, en sus versiones más suaves y pastel, se ha convertido en un neutro moderno que combina perfectamente con una amplia gama de colores. Desde el clásico blanco y negro hasta tonos más atrevidos como el amarillo pastel, el verde menta o incluso el rojo, el lila aporta un toque de sofisticación y frescura a cualquier outfit. Esta tonalidad se adapta a diferentes estilos, lo que la hace imprescindible en cualquier armario femenino.

Diseñadores como Michael Kors, Carolina Herrera y Balmain han apostado por este color en sus colecciones de primavera-verano 2025, presentando total looks en lila o combinaciones con estampados delicados. Tanto en las pasarelas como en las redes sociales, las fashionistas no han dejado de lucirlo, demostrando su versatilidad y atractivo.

Cómo incorporar el color lila a tus estilismos



Tops lila

Existen múltiples formas de integrar el lila en tus looks, ya sea como el color principal o como un detalle que aporte un toque especial. Aquí tienes algunas ideas:

Tops de estilo lencero

Los tops lenceros en tonos lila son una opción elegante y versátil. Estas prendas ligeras, con tirantes finos y escote en pico, son ideales para estilismos tanto de día como de noche. Durante el día, puedes combinarlos con pantalones fluidos y playeras para un look desenfadado pero chic. Por la noche, opta por unos pantalones pitillos y sandalias de tacón para un toque más sofisticado.

Pantalones con pinzas

Los pantalones con pinzas en lila son una alternativa moderna y cómoda. Combínalos con camisetas blancas y sandalias planas para un estilo casual, o apuesta por tacones medios si buscas un toque más formal. Son perfectos tanto para la oficina como para momentos de ocio.



Vestidos lila

Vestidos en tonalidades lila

Esta temporada, los vestidos lila con mangas abullonadas, detalles de volantes o cortes románticos están a la orden del día. Estas piezas son ideales para eventos especiales o para un día relajado en la ciudad. Si buscas algo más atrevido, los diseños con estampados o acabados drapeados también están muy de moda.

Blusas y camisetas

Las blusas en lila, especialmente aquellas con detalles románticos como bordados o encajes, son perfectas para los días más calurosos. Puedes combinarlas con bermudas o faldas de lino para un look veraniego y relajado. Por otro lado, las camisetas de algodón en este tono son ideales para un estilo más informal y cómodo.

Combinaciones atrevidas con el lila



Decoración color lila

El lila no solo se presta a combinaciones clásicas como con blanco o negro. Este color también brilla cuando se mezcla con tonos más atrevidos. Aquí tienes algunas ideas:

Con amarillo pastel: Una combinación fresca y luminosa perfecta para los días soleados.

Con verde menta: Para un look sofisticado y moderno que resalta lo mejor de ambos colores.

Con rojo: Ideal para quienes buscan un contraste vibrante y llamativo.

Con plateado o dorado: Perfecto para estilismos nocturnos u ocasiones especiales.

Accesorios y detalles en lila

Si aún no te atreves a incorporar el lila como protagonista de tu estilismo, puedes empezar con pequeños detalles. Bolsos, zapatillas, gafas de sol o incluso maquillaje en esta tonalidad pueden aportar un toque especial a tu look. Además, las joyas en tonos lila, como pendientes o collares, son una opción discreta pero elegante para integrar este color en tu día a día.

Moda sostenible y lila

Otra tendencia que se alinea con el uso del lila es la moda sostenible. Muchas marcas están optando por tejidos ecológicos y tintes naturales para crear prendas en esta tonalidad. Desde vestidos de lino hasta camisetas de algodón orgánico, el lila se presenta como una opción consciente y responsable para quienes desean ir a la moda sin comprometer el medio ambiente.

El lila es más que una simple tendencia; es una celebración de la feminidad, la creatividad y la versatilidad. Este verano, atrévete a experimentar con diferentes combinaciones y descubre cómo este color puede transformar tus estilismos. ¿Está el color lila presente en tu armario?

Fuente: MSN