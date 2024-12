Eugenio Zaffaroni culpó a los que votaron a Javier Milei: «Estamos en un momento de decadencia política»

Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, analizó el primer año de gobierno de Javier Milei, la crisis institucional en Argentina, y la necesidad de redefinir los derechos humanos desde una perspectiva latinoamericana. Sus declaraciones fueron contundentes y no dejaron tema sin tocar, desde la política hasta la estructura judicial.

«Estamos en un momento de caos institucional. Tenés a un presidente que tiene actitudes que a veces no son muy normales, un Congreso pulverizado y una Corte Suprema de tres ministros. Lo que creo que se está derrumbando no sé si es la democracia sino el sistema republicano. Un señor que gobierna por decreto y un Congreso que legitima esa forma de gobernar… Es un deterioro grave del principio republicano de gobierno. Y parece que estuvieran hablando con un conservador (risas)», aseguró Zaffaroni en una extensa entrevista para Nora Veiras e Irina Hauser en la radio AM 750.

El jurista hizo un diagnóstico crítico sobre el estado de la política en Argentina. «La política a veces brilla, es espectacular. Pero a veces decae. Y estamos en un momento de decadencia política en Argentina. Siempre la decadencia política es multifactorial, pero básicamente el resultado tiene como efecto la pérdida de los sueños. No hay ningún pensamiento transformador revolucionario que salga puramente de lo intelectual. El ser humano no es una máquina de pensar. Pero si en lo afectivo no tenés una mística, una idea, una imagen, una confianza en una sociedad mejor que la que estás viviendo, ¿qué vas a transmitir, por TikTok o por señales de humo?»

Al abordar la figura de Milei, señaló: «Es una mistiquita, naturalmente. Le quitó al movimiento popular la característica de rupturista, y en un momento dado esto confunde. De cualquier manera, confunde hasta cierto punto. No me olvido ni dejo de tener en cuenta que hubo un 44% de argentinos que no lo votaron. Y votamos a un candidato que no es capaz de enamorar a nadie. Eso muestra un grado de racionalidad en nuestro pueblo».

Zaffaroni también reflexionó sobre los cambios en el capitalismo y su impacto en las economías del sur global. «Los intereses del Gobierno son los intereses del tardocolonialismo financiero que sufre todo el sur del planeta. El capitalismo ha cambiado, ya no es el capitalismo productivo. El capitalismo financiero se comió al aparato productivo, lo somete. Ya no se fabrican billetes verdes sino papelitos de ‘te voy a pagar’. Veremos en qué termina todo eso en el mundo, porque papeles verdes existen solo en un 8% de encajes bancarios, el resto son números en computadoras, y da la impresión de que todo está en el aire»

En cuanto al subdesarrollo y los derechos humanos, fue categórico: «Tenemos que redefinir nuestra definición de derechos humanos. El primero fue el de los derechos individuales, después los sociales, después los de tercera generación y después el derecho al desarrollo y etc. Mentira: para nosotros el derecho al desarrollo ha sido el primero. Si pudiéramos medir los muertos por subalimentación, por selección selectiva de salud, por inseguridad laboral, por falta de campaña sanitaria, los muertos por inadecuación de nuestros caminos a los vehículos que nos imponen… a lo largo de un tiempo veríamos que nos estamos echando un Nagasaki o Hiroshima con paciencia cada tres o cuatro meses, en todo el continente».

La crítica de Zaffaroni al Poder Judicial de la Argentina

Por último, hizo una dura crítica a la estructura del Poder Judicial argentino. «No diré ninguna novedad si creo que en la opinión pública nuestra magistratura no tiene la mejor calificación. Nunca la tuvo, y bien merecido. Porque tiene una estructura irracional. Hemos llegado a una Corte Suprema con tres jueces. Eso no sucede en ningún otro lado. […] Por eso pregunto si tenemos un verdadero Poder Judicial, porque las dos funciones que en el derecho constitucional comparado tienen los judiciales nosotros no las tenemos».

