Senadores radicales se sumaron a los libertarios y los del PRO y le pidieron a Villarruel que prorrogue el congelamiento de las dietas

El bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) solicitó a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que extienda el congelamiento de las dietas, medida que vence este miércoles 1 de enero,, hasta que se debata en el Congreso.

El comunicado, dirigido a Villarruel, cuenta con la firma del presidente del bloque de senadores radicales, Eduardo Vischi.

Vischi afirmó: “Es lamentable cómo se manipula y se desinforma respecto a este tema” y agregó que el asunto se utiliza “como instrumento de desprestigio, ante uno de los poderes públicos de la Nación, que son fundamentales para la consolidación de la democracia e indispensable para el control de los abusos” que ocurrieron “ya en otros momentos de la historia”.

“Me dirijo a usted, en mi carácter de presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, para manifestar que quienes integramos este bloque tenemos la firme voluntad de no percibir aumentos en nuestras dietas, considerando la caducidad de la DR-27/24 el día de mañana (31/12/2024)”, expresó Vischi.

También agregó: “Es lamentable cómo se manipula y se desinforma respecto a este tema, utilizando como instrumento de desprestigio, ante uno de los poderes públicos de la Nación, que son fundamentales para la consolidación de la democracia e indispensable para el control de los abusos que hemos vivido ya en otros momentos de la historia”.

“Es por ello que solicitamos tenga a bien considerar la prórroga del congelamiento de las dietas, hasta tanto podamos debatir dicha cuestión en el pleno de nuestro cuerpo”, concluyó el titular del bloque.

Victoria Villarruel, aún sin postura oficial sobre las dietas

Desde otros bloques también enviaron pedidos formales a la vicepresidenta Villarruel para evitar el aumento, que según trascendió, podría elevar sus ingresos a $9,5 millones en 2025.

En el entorno de la vicepresidenta, hasta el momento, no definieron una postura oficial respecto a la dieta. No obstante, algunos senadores aseguraron que “no va a haber ningún tipo de aumento”. Mientras tanto, las tensiones en el Senado crecen en torno a Villarruel.

Según las últimas informaciones, las negociaciones paritarias en el Senado no se retomarían hasta febrero o marzo de 2025. Algunos legisladores consideraron que el revuelo mediático generado podría haberse evitado.

Desde el despacho de Villarruel advirtieron que cualquier aumento sería retroactivo, ya que se actualizaría el valor de los módulos. Sin embargo, varios senadores no coinciden con esta interpretación.

El polémico aumento que fijó un enganche entre las dietas y los acuerdos paritarios del personal legislativo estableció 2.500 módulos para las dietas, más 1.000 módulos por gastos de representación y 500 por desarraigo, lo que implicó un incremento del 9% y fijó la dieta en $7 millones brutos.

A raíz de ese acuerdo, en agosto se decidió congelar los aumentos hasta el 31 de diciembre. Durante este período se aplicó un aumento del 3% en agosto, que formaba parte del segundo tramo de actualización retroactivo a julio, y un incremento adicional del 6,13% que impactó en noviembre sobre los salarios del personal legislativo.

“Esa es la última expresión que tiene Villarruel de los senadores. A menos que alguno le pida explícitamente que quiere percibir el aumento, no tiene por qué haber uno”, argumentaron desde el Senado.

No obstante, “por las dudas” y “para que no haya alguna chicana o picardía”, Luis Juez presentó el pasado viernes un pedido formal a nombre del bloque del PRO para dejar constancia de que no aceptarán aumentos.

Este lunes, se sumaron pedidos de La Libertad Avanza, firmado por Bruno Olivera, y del senador Francisco Paoltroni, un exlibertario ahora alineado con Villarruel.

Desde el entorno de Villarruel, sin embargo, aseguraron que no cuentan con las herramientas necesarias para imponer una prórroga si no es acordada por todos los senadores. Con los pedidos presentados hasta el momento, que no conforman una mayoría, la situación quedó en suspenso.

Según trascendió, otros senadores como el pichettista Juan Carlos Romero, podrían sumarse a los pedidos. Aun así, el cobro de los aumentos recién se realizaría en febrero, lo que le otorga a Villarruel margen suficiente para tomar una decisión durante enero.

Con información de www.perfil.com