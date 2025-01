Cristina Kirchner y los desafíos para el 2025: confrontación con Javier Milei y la interna con Axel Kicillof

El cierre de 2024 encontró a Cristina Kirchner, líder del Partido Justicialista (PJ) y dos veces presidenta, enfrentando el desafío de reconstruir al peronismo y reconfigurarlo como una fuerza capaz de competir con el gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas de 2025. Sin embargo, este proceso está atravesado por un conflicto interno con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que amenaza con profundizar la fractura en el movimiento.

Interna bonaerense: kirchnerismo versus kicillofismo

La relación entre Cristina Kirchner y Kicillof, su ex aliado cercano, se encuentra en su punto más crítico. El desgaste en este vínculo, sumado a las tensiones entre el kirchnerismo duro y el sector liderado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ha generado un escenario de incertidumbre dentro del PJ.

Agustín Rossi, ex jefe de Gabinete y dirigente del PJ, intentó minimizar la confrontación: «Axel no participó de la construcción de ‘Cristina presidenta’, pero expresó su apoyo al PJ. Lo veo dentro de este dispositivo». Sin embargo, otros referentes no fueron tan conciliadores.

El diputado nacional Enrique “Paco” Manrique fue contundente al referirse al gobernador: «Si no entiende las diferencias y no se alinea, tendrá que armar su propio partido».

La tensión escaló tras la fallida disputa entre Cristina y el gobernador riojano Ricardo Quintela por la conducción del PJ nacional, un episodio que dejó en evidencia la falta de cohesión en la fuerza.

Una estrategia para enfrentar a Milei

Mientras el peronismo bonaerense debate su rumbo, informó NA, Cristina Kirchner busca consolidar su liderazgo en el PJ para enfrentar al gobierno libertario en las elecciones de medio término. Sin embargo, la influencia de la ex presidenta ya no es tan sólida como en el pasado, y el kirchnerismo enfrenta cuestionamientos desde diferentes sectores políticos y sindicales.

El PJ deberá lidiar no solo con sus internas, sino también con un electorado desencantado que en 2023 volcó su apoyo a Milei, quien mantiene altos niveles de aprobación tras su primer año en el poder. Según analistas cercanos a la ex mandataria, el objetivo será proponer una alternativa que «enamore» nuevamente a los votantes.

“Estamos ante un desafío cultural y político. Milei no busca solo un cambio económico, sino que intenta instaurar valores opuestos a los del peronismo”, explicó Rossi, quien considera que la conducción de Cristina en el PJ será clave para dar esta batalla.

La fractura en el Congreso y las dificultades en el interior

Más allá de las tensiones bonaerenses, Cristina Kirchner también enfrenta obstáculos en el ámbito legislativo. La salida de referentes como el diputado santafesino Roberto Mirabella evidenció la pérdida de influencia del kirchnerismo en el interior del país, donde algunos sectores del PJ promueven liderazgos alternativos.

En palabras de un dirigente justicialista del interior: «El peronismo necesita renovar su mensaje y dejar atrás las disputas internas si quiere tener un rol protagónico en las elecciones».

El riesgo de la fragmentación

El desafío para Cristina Kirchner y el PJ es lograr una síntesis que unifique las distintas facciones del movimiento y movilice a un electorado que se encuentra dividido. Si no se resuelven las diferencias internas y no se logra una estrategia clara, el peronismo corre el riesgo de enfrentar las legislativas de 2025 fragmentado y debilitado frente a un gobierno libertario que busca consolidarse.

En este contexto, el peronismo no solo debe reconfigurarse como una alternativa política, sino también como un proyecto capaz de enfrentar la disputa cultural que plantea Milei, quien intenta redefinir las bases económicas y sociales del país.

Para Cristina Kirchner, el reto será demostrar que, a pesar de las tensiones internas y el desgaste de su figura, aún puede liderar un movimiento capaz de recuperar protagonismo y revitalizar al PJ como una fuerza opositora competitiva.

