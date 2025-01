Vinicius Jr, envuelto en un nuevo escándalo: golpeó al arquero rival y recibió la pena máxima

El Real Madrid venció agónicamente al Valencia por 2-1 y se convirtió en el líder de La Liga española. Sin embargo, las cámaras apuntaron al escándalo alrededor de Vinicius Jr: golpeó al arquero rival y se fue expulsado bajo los insultos de todo el estadio Mestalla.

La situación ocurre cuando el ganador del Premio The Best reclama un penal por parte del defensor central Dimitri Foulquier, el cual no fue sancionado por el árbitro, por lo que el juego debió continuar.

Mientras el partido seguía, el brasileño permanecía en el suelo reclamando la infracción, por lo que el arquero rival, Stole Dimitrievski, lo fue a levantar y allí fue cuando Vini se enfureció por completo.

El ex futbolista del Flamengo brasilero le golpeó por la espalda y desató una batalla campal entre ambos planteles, la cual el árbitro no llegó a separar, por lo que rápidamente sancionó a ambos jugadores con una tarjeta amarilla.

Tras unos instantes, el colegiado fue advertido por el VAR y decidió utilizar la pena máxima: anuló la pasada amarilla y tomó la determinación de expulsar a Vinicius Jr, quien no se tomó de buena manera esta decisión, por lo que debió ser contenido por sus compañeros.

Fuente: 442