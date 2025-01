Meloni viaja a la residencia de Trump y se consolida como la referencia política de Europa

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha aterrizado de manera sorpresiva en Estados Unidos para reunirse con el presidente electo Donald Trump.

El viaje no estaba dentro de la agenda oficial de premier, pero se ha filtrado en la prensa italiana que el avión de Meloni despegaba de Roma en la mañana de este sábado —poco después de las 11 horas— y tras una escala técnica en el aeropuerto de Shannon (Irlanda) ha continuado rumbo a Palm Beach.

La reunión entre ambos mandatarios tendrá lugar esta misma noche sobre las 19.30 horas (01.30 hora española peninsular). Nada más pisar suelo estadounidense, Meloni se dirigirá a la residencia de Mar-a-Lago donde la espera el presidente Trump.





En redes sociales, ya se ha podido ver un vídeo del recibimiento a la presidenta en italiana e imágenes en las que aparece junto al futuro secretario de Estado, Marco Rubio, el futuro secretario del Tesoro, Scott Bessent, el próximo asesor de seguridad nacional Mike Waltz y al futuro embajador de Estados Unidos en Italia, Tilman Fertitta.



Allí, Trump ha ensalzado la figura de Meloni diciendo que «ha conquistado Europa». «Giorgia, una excelente aliada, una líder fuerte: realmente ha conquistado Europa», aseveró también el futuro secretario de Estado al darle la bienvenida a Florida, según publica en X Alex Leary, periodista de Wall Street Journal.



Caso Cecilia Sala

Y, aunque los temas que van a tratar los dos políticos no se han dado a conocer, es más que probable que Meloni ponga sobre la mesa el delicado asunto de Cecilia Sala, la periodista italiana encarcelada en Irán desde el pasado 19 de diciembre. Sala está acusada de «violar las leyes de la República Islámica» y para su liberación, Irán ha solicitado que se excarcele a su ciudadano detenido en Milán, el ingeniero Mohammad Abedini, arrestado tras una orden de detención internacional emitida por Washington. Según The New York Times, Meloni habría presionado «agresivamente para que se llevara a cabo».

El cara a cara entre Meloni y Trump se produce dos semanas antes de que su homólogo estadounidense realice la toma de posesión que le devolverá a la Casa Blanca por segunda vez. También a cinco días de que el presidente saliente, Joe Biden, viaje a Roma.

Después de la cena, la primera ministra italiana abandonó Estados Unidos, en torno a las 23.00 hora local.



Poco antes de las 20.00 horas de este sábado, el ‘representante’ de Elon Musk en Italia, Andrea Stroppa, publicó en X un contenido que fue la casi confirmación definitiva de que Meloni estaba viajando a Estados Unidos para encontrarse con Trump. «Es posible que veamos a este trío reunirse nuevamente esta noche», escribió Stroppa junto a una imagen de Meloni, Trump y Musk.

