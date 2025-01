Los diálogos reservados de Edmundo González Urrutia en Buenos Aires y la estrategia secreta para el 10 de enero

En menos de un día, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, desplegó en Buenos Aires una intensa actividad. Fue el inicio de la gira internacional por la libertad y contra la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que se propone violentar la voluntad popular y perpetuarse en el poder, más allá del viernes, 10 de enero, la fecha del traspaso de mando. En el fugaz paso por la capital argentina, el legítimo mandatario electo no solo estuvo con el presidente Javier Milei, con el canciller Gerardo Werthein y la ministra Patricia Bullrich, y en un encuentro con la Fundación Libertad.

Según pudo confirmar Infobae, entre la noche y la mañana del viernes al sábado, mantuvo una serie de charlas reservadas con dirigentes de la diáspora venezolana, a quienes les confió que su decisión será la de regresar al país para prestar juramento. Sabe que enfrenta el riesgo de la cacería humana que lanzó el régimen chavista para tratar de apresarlo: hasta ofrecieron 100 mil dólares de recompensa por su cabeza.

Por eso, ante sus colaboradores más cercanos e interlocutores en Buenos Aires, se comprometió a desplegar en estos días, antes del viernes, una ofensiva internacional que tendrá, en Estados Unidos, un acto clave: una conversación con Joe Biden. Al presidente de Estados Unidos le pedirá lo mismo que a Javier Milei en Argentina, a Luis Lacalle Pou en Uruguay, y posiblemente lo mismo en Panamá y República Dominicana: apoyo político y estar atentos ante lo que pueda hacer el régimen frente a su decisión de regresar.

González Urrutia, de 75 años, habló en la capital argentina sobre sus próximos pasos con Elisa Trotta, una dirigente venezolana que fue la representante diplomática de la Asamblea Nacional en tiempos de Juan Guaidó como presidente encargado. También con Adriana Flores Márquez, vocera de María Corina Machado en Argentina. Ambas hablaron con Infobae en el marco del encuentro que organizó la Fundación Libertad sobre lo que viene.

La estrategia secreta

– Le pido Flores Márquez una reflexión sobre el encuentro de Edmundo González Urrutia con Javier Milei. Usted también estuvo reunida con él, ¿cómo lo vio y cómo fue esa charla?

- Sostuvimos un encuentro personal con el presidente Edmundo González. Lo veíamos muy confiado, con mucha seguridad, de lo que va a ocurrir para el 10 de enero. Por supuesto, no es casualidad esta visita, esta gira que está haciendo alrededor de Latinoamérica, empezando por Argentina, porque Argentina, geopolíticamente hablando, es un aliado muy estratégico. Parte de las conversaciones que tuvo con el presidente Javier Milei es para definir las estrategias correspondientes para lo que va a ser su asunción como presidente electo de Venezuela, como Presidente Constitucional de Venezuela y comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas el 10 de enero.

– El 10 de enero es la fecha clave y está todo el mundo expectante sobre lo que va a ocurrir. ¿Qué se sabe y qué se puede contar de ese día y de lo que estaba pensando o preparando el equipo de Edmundo González Urrutia?

- Parte de la estrategia es justamente no hablar de la estrategia. Y como estamos hablando de que estamos en una dictadura, de que es imprevisible saber con certeza si él va a llegar a determinada hora o el lugar de juramentación, eso lo vamos a saber ese día, el día 10, que es cuando constitucionalmente asume.

¿Pero qué es lo que ocurre? Y eso sí quiero ser muy clara. Nosotros estamos preparados para cada uno de los escenarios que se presenten. Parte del éxito que ha tenido esta cruzada por la libertad es que el régimen nunca se ha esperado que nosotros hayamos sido capaces de tener testigos, fiscales en todos los centros electorales, de hacer la primaria o de demostrar la victoria de Edmundo González a través de las actas.

– Las actas específicamente fueron presentadas a Javier Milei y se las entregaron a Edmundo González Urrutia. ¿Qué significan estas actas?

- Estas son las actas de la verdad. Gracias a ellas es que hoy somos capaces de demostrar ante el mundo que Edmundo González es el presidente constitucional y legítimo de los venezolanos.

Estas actas, que fueron entregadas desde el Comando Con Venezuela al presidente Edmundo González, fueron un regalo que se hicieron para el presidente Javier Milei y para el presidente Lacalle Pou, en primer lugar, por supuesto, por sus apoyos a la causa venezolana, pero en segundo lugar, para dejar constancia de lo que significa este hecho histórico para Venezuela.

– ¿Qué les podría decir a los venezolanos que viven en Argentina a partir de que falta muy poco para esta fecha tan importante?

- Primero decirles que es muy emocionante el proceso que estamos viviendo, porque estamos cerca de la libertad y que nosotros fuera de Venezuela tenemos un rol fundamental. Hoy los ojos del mundo están sobre Venezuela, Venezuela es una causa mundial, gracias a los venezolanos que estamos en el exterior.

Este 10 de enero, el llamado es salir a la calle. Vamos a estar informando a través de las redes sociales del Comando Con Venezuela aquí en Argentina, cuáles van a ser los puntos de concentración y ese día que no quede ni un solo venezolano en la casa. Vamos a volver a casa, pero depende de nosotros que eso sea una realidad.

Los desafíos de Edmundo González Urrutia

– Una reflexión sobre la visita de Edmundo González y de lo que fue la reunión con el presidente argentino Javier Milei.

- Esto refleja el compromiso de Argentina con la libertad, con la democracia y con los derechos humanos. Y me emociona mucho que sea justo en este país en donde se inicie la gira del Camino hacia la Libertad que está iniciando, iniciando el presidente Edmundo González Urrutia, este sábado 4 de enero y de cara al 10 de enero.

– Estuvo reunida con Edmundo. ¿Cómo lo notó y qué le transmitió en esa charla más íntima y más personal?

- Con él nos une un vínculo de hace algún tiempo. Trabajamos juntos en momentos muy difíciles y reencontrarlo en esta oportunidad ha sido muy especial, porque demuestra que detrás de ese hombre que la historia puso en ese rol tan fundamental de conquistar la transición democrática en Venezuela, está además esa persona que se preocupa y se ocupa de los demás.

Lo primero que hizo cuando me vio fue preguntarme por mis hijos, porque nos conocimos y yo estaba embarazada de uno después de otro. Siempre me dice siempre me acuerdo de ti en las llamadas con los bebés en los brazos. Y lo destaco porque además de ser ese hombre de Estado que vimos en el balcón de la Casa Rosada con el presidente Milei, que nos transmitió esa emoción, no solo a todos los venezolanos, creo que a todos los demócratas en general. Esa imagen va a quedar para la historia de nuestras vidas, poder decir estuvimos ahí, pero me transmitió en ese encuentro previo que además de ser ese hombre de Estado que sabe, que asumió con gallardía, con compromiso, este enorme reto que le presenta la vida, es esa persona humana que se entrega.

Estaba con su esposa, Mercedes, que es su compañera, definitivamente, que lo cuida. Fue muy especial y después hablamos de la situación, de cómo él está viendo de cara al 10 de enero de los temas más importantes de Argentina.

– Tenemos la fecha del 10 de enero por delante y hay una expectativa internacional sobre qué va a pasar ese día. ¿Cuál es la convicción de Edmundo González sobre ese día? ¿Qué se puede hacer?

- La convicción de Edmundo González como de María Corina Machado y de todo el pueblo venezolano trasciende el 10 de enero y yo creo que eso es lo más importante a destacar. Es una convicción que comenzó hace muchos años, que marcó su primer hito fundamental el 28 de julio, en donde los venezolanos decidimos gritarle al mundo el cambio que queremos y que necesitamos y que el 10 de enero, si bien es una fecha importantísima, creo que tenemos que entenderlo como eso, como una fecha.

Puede ser antes, puede ser ese día, pueden ser dos días después o dos meses después. Pero él tiene la plena seguridad, el pleno compromiso y todos los que hemos estado dando esta lucha a lo largo de tantos años lo tenemos estos días, como se imaginarán, esta semana que viene, hora a hora, irá marcando la agenda día a día, la situación y la coyuntura estratégica irá cambiando. Pero creo que lo más importante es que persiste esa convicción y ese compromiso de su parte.

* Para www.infobae.com