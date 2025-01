Fumar un solo cigarrillo reduce en 20 minutos la esperanza de vida, según un estudio británico

Si estás pensando en proponerte dejar de fumar en Año Nuevo, quizá te ayude saber que, según un nuevo estudio, podrías alargar tu esperanza de vida.

Cada cigarrillo que fuma una persona, en promedio, puede restarle unos 20 minutos de esperanza de vida en general, de acuerdo con una nueva investigación basada en fumadores británicos.

Tras tener en cuenta el estatus socioeconómico y otros factores, los investigadores del University College de Londres calcularon que la pérdida de esperanza de vida por cigarrillo es de unos 17 minutos para los hombres y 22 para las mujeres, según escribieron en un artículo publicado en la revista Addiction.

Eso significa que si alguien fuma un paquete de 20 cigarrillos al día, “20 cigarrillos a 20 minutos por cigarrillo suponen casi siete horas de vida perdidas por paquete”, dijo la Dra. Sarah Jackson, investigadora principal del Grupo de Investigación sobre Alcohol y Tabaco de la UCL y autora principal del artículo. “El tiempo que pierden es tiempo que podrían pasar con sus seres queridos con bastante buena salud”, afirmó Jackson.

“El tabaquismo no afecta al periodo posterior de la vida en el que se suele gozar de peor salud. Más bien parece erosionar un tramo relativamente más sano en la mitad de la vida”, dijo. “Así que cuando hablamos de pérdida de esperanza de vida, ésta tendería a vivirse con una salud relativamente buena”.

La investigación, encargada por el Departamento de Sanidad y Asistencia Social del Reino Unido, incluye datos de mortalidad en hombres del British Doctors Study y datos en mujeres del Million Women Study. Estos estudios descubrieron que, por término medio, las personas que fumaron durante toda su vida perdieron unos 10 años de vida en comparación con las que nunca fumaron.

Del mismo modo, en Estados Unidos, se calcula que la esperanza de vida de los fumadores es al menos 10 años menor que la de los no fumadores, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

En general, los nuevos datos del Reino Unido indican que el daño causado por el tabaco parece ser acumulativo. Y la esperanza de vida que se puede recuperar dejando de fumar depende de varios factores, como la edad y el tiempo que se lleva fumando.

“En términos de recuperar esta vida perdida, es complicado”, dijo Jackson.

“Estos estudios han demostrado que las personas que dejan de fumar a una edad muy temprana, es decir, a los 20 o a los 30 años, suelen tener una esperanza de vida similar a la de las personas que nunca han fumado. Pero a medida que se envejece, se pierde progresivamente un poco más que no se puede recuperar dejando de fumar”, dijo. “Pero no importa la edad que tengas cuando dejes de fumar, siempre tendrás una esperanza de vida mayor que si hubieras seguido fumando. Así que, en efecto, aunque no se revierta la vida perdida, se evita una mayor pérdida de esperanza de vida”.

En su artículo, Jackson y sus colegas escribieron que una persona que fuma 10 cigarrillos al día y deja de fumar el 1 de enero podría evitar la pérdida de un día completo de vida para el 8 de enero. Podría evitar la pérdida de una semana completa de vida el 20 de febrero y de un mes completo el 5 de agosto. Al final del año, podrían haber evitado la pérdida de 50 días de esperanza de vida.

“Dejar de fumar es, sin duda, lo mejor que puede hacer por su salud”, afirma Jackson. “Y cuanto antes dejes de fumar, más tiempo vivirás”.

Aunque las tasas de tabaquismo han ido disminuyendo desde la década de 1960, el consumo de cigarrillos sigue siendo la principal causa de enfermedad y muerte evitable en Estados Unidos, matando a más de 480.000 estadounidenses cada año. Pero dejar de fumar antes de los 40 años puede reducir el riesgo de morir por una enfermedad relacionada con el tabaco en un 90% aproximadamente, según los CDC.

Otro estudio, publicado el año pasado en la revista Nature, descubrió que fumar puede tener efectos a corto y largo plazo sobre el sistema inmunitario de una persona, haciéndola vulnerable al riesgo de desarrollar infecciones, cánceres o enfermedades autoinmunes. El estudio también descubrió que cuanto más fumaba una persona, más cambiaba su respuesta inmunitaria.

Según el Dr. Darragh Duffy, coautor del estudio y director de la Unidad de Inmunología Traslacional del Instituto Pasteur, cuando los fumadores del estudio dejaban de fumar, su respuesta inmunitaria mejoraba, pero no se recuperaba por completo hasta pasados varios años.

“La buena noticia es que empieza a restablecerse”, dijo cuando se publicó el estudio. “Nunca es un buen momento para empezar a fumar, pero si eres fumador, el mejor momento para dejarlo es ahora”.

* Para www.cnnespanol.cnn.com