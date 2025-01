Conmoción por la muerte de un fisicoculturista coreano de 35 años: depresión, drogas y campaña contra los esteroides

La muerte de los fisicocultirstas siempre impactan en redes sociales y esta vez la víctima fue el coreano Park Seung-hyun, quien a sus 35 años falleció repentinamente.

El popular influencer del fitness había hecho campaña contra los esteroides y anteriormente admitió su propio consumo de drogas .

El día 6, el hermano mayor de Park Seung-hyun dijo a través de la comunidad de YouTube e Instagram: “El 2025 de enero de 1, a las 5:15, mi hermano menor Seung-hyun fue al cielo por razones de salud. Como mis padres están tan desconsolados, no aceptaré mis condolencias. “Por favor, oren por el alma del difunto con un corazón de consuelo”.

Park Seung-hyun confesó su uso indebido de drogas, concientizó al público sobre sus peligros, expuso casos desenfrenados de abuso de esteroides en la industria del culturismo y lideró el llamado "movimiento de las drogas".

Park Seung-hyun lideró una campaña antidrogas en 2018

En 2018, Park Seung-hyun obtuvo un importante reconocimiento público por su campaña contra las drogas, que creó conciencia sobre los peligros del consumo de drogas ilegales, incluidos los esteroides y las hormonas de crecimiento. Reconoció abiertamente los efectos negativos del abuso de drogas y educó al público sobre los peligros del consumo de sustancias ilicitas.

Depresión en redes sociales

El coreano tenía mucha actividad en redes sociales y en Youtube sobre todo donde tenía varios seguidores, sin embargo, un mensaje que dio hace algunos meses preocupó a sus suscriptores.

En octubre del año pasado, dijo: “Creo que estoy un poco deprimido". Publicó un vídeo que decía: “Me va bien con el psiquiatra y tomo bien mis medicamentos”, lo que generó preocupación en muchas personas.

Mientras tanto, Park Seung-hyun publicó en su Instagram el día anterior: “Hoy entrenamiento de bíceps”. Mi peso se estabilizó en 110 kg. Porque no me esfuerzo en comer... La pasión y los objetivos desaparecieron. "Me siento muy solo", escribió.

Cuando se anunció la noticia de su muerte al final de la publicación, los suscriptores y compañeros culturistas no pudieron ocultar su conmoción y dejaron comentarios expresando sus condolencias.

Fuente: 442