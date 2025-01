Javier Milei marcó su punto de no retorno con Villarruel: «No está en línea con lo que los argentinos quieren y está desconectada de la realidad»

El presidente Javier Milei expresó duras críticas hacia su compañera de fórmula y actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, en una entrevista con El Observador. Las declaraciones del mandatario se enfocaron en una serie de actitudes y declaraciones de Villarruel que, según él, no están alineadas con las expectativas de los argentinos ni con las políticas de austeridad que caracterizan a su gobierno.

«Errores no forzados» y desconexión con los votantes

Milei señaló que Villarruel ha tomado decisiones y realizado declaraciones que se apartan de la agenda por la que fueron elegidos: “Ha estado cometiendo una serie de errores no forzados. Ha tenido muchas declaraciones y actitudes que no están en la línea que el 57% de los argentinos votó. No está en línea con lo que los argentinos quieren”.

Una de las principales críticas estuvo dirigida a los dichos recientes de Villarruel sobre su salario congelado, cuando afirmó que “en breves” cobrará “dos chirolas”. Para Milei, esa afirmación fue inoportuna y desconsiderada: “La última definición sobre el tema de la remuneración fue muy desafortunada porque el 95% de los argentinos tienen ingresos inferiores a eso”.

Desconexión económica: «Ganar $4 millones no es ‘chirolas'»

El presidente hizo hincapié en la difícil situación económica que atraviesa el país y en cómo las palabras de Villarruel pueden percibirse como una desconexión de esa realidad. “La distribución del ingreso, donde la joroba de la distribución, está debajo de la media. Eso quiere decir que debajo del ingreso medio de la economía tiene al 75% de los argentinos. El ingreso medio de los argentinos es cerca de $450 mil”, explicó Milei.

En ese contexto, calificó como inadecuado considerar que su salario es insuficiente: “Decir que ganar cerca de $4 millones es ganar chirolas es estar desconectado de la realidad”.

Prioridad: los argentinos de bien

Para Milei, lo fundamental es que el gobierno siga trabajando por el bienestar de los argentinos, especialmente de quienes atraviesan mayores dificultades. “Acá lo que es importante, desde mi punto de vista, es que uno pueda seguir trabajando porque es lo que requiere el país. En el fondo, lo que tiene que primar, es que nuestro jefe, que son los argentinos, principalmente los argentinos de bien, estén mejor”, sostuvo.

El mandatario también subrayó la importancia de las políticas de austeridad impulsadas por su administración y el impacto positivo que estas generan en la población: “Todas las políticas de austeridad, que en el fondo es lo que se cuestionó desde su entorno, fueron las que más popularidad tienen en los argentinos”.

Con información de www.elintransigente.com