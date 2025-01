Cárcel federal de Coronda: para Cococcioni estará "plenamente operativa en el mes de marzo"

Este martes, con motivo de una celebración por el 11º aniversario de la Policía de Investigaciones (PDI) realizada en el auditorio de ATE (San Luis 2854), el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, dialogó con medios locales y se refirió a varias cuestiones. Entre ellas, la polémica por la inauguración de la Cárcel Federal de Coronda confirmada en redes sociales por Patricia Bullrich en diciembre pasado pero que aún no está en funcionamiento.

Vale recordad que el subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Federico Angelini, dijo que la cárcel "ya está habilitada" y que solo restan "procesos administrativos y judiciales" para que comience el traslado de presos hacia el nuevo centro de detención.

En ese sentido, estimó que las primeras de las 460 plazas disponibles en dicho penal podrían ocuparse durante enero, y añadió: "Creo que finalizado febrero ya va a estar totalmente completa esta cárcel".

Este martes, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió al tema: “A nosotros nos transmitieron que aproximadamente en marzo iba a estar plenamente operativa la cárcel”. Sin embargo, señaló diferencias entre Provincia y Nación a la hora de poner en acción las unidades penales. “Nosotros, al tener una relación de otro tipo con los ministerios de obras públicas, nos entregan la cárcel y no alcanzamos a cortar la cinta que ya está llena. En Nación hay un primer momento en el cual se entrega la obra civil. A partir de ahí, el personal penitenciario toma posesión del lugar”.

Pero, tal como había explicado días atrás la vicegobernadora Gisela Scaglia, “las familias que se van a radicar en Coronda, los empleados, tienen que conseguir plazas en escuelas, lugares para alquilar… Eso es un cronograma de puesta en funciones”.

No obstante, dejó en claro la importancia para Santa Fe de que la cárcel se encuentre activa. “Nosotros somos los primeros beneficiarios de la puesta en función. En la provincia de Santa Fe, al día de hoy, hay casi 670 presos a disposición de la Justicia Federal”. Y usó un ejemplo contundente: “Esto a nosotros nos permite que las comisarías no sean más calabozos enclavados en el medio de los barrios, que los patrulleros salgan a la calle a cuidar a la gente y no estén haciendo mandados a Tribunales o llevando a un preso al médico a ver si le duele algo. Se desvirtúa el sistema policial por la enorme cantidad de reclusos alojados en comisarías”.

