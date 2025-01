“Se viene Mauricio Macri candidato”: el mensaje de Jorge Macri ante la militancia del PRO

Jorge Macri brindó este jueves un discurso ante la militancia del PRO y sorprendió con un fuerte mensaje en el inicio del año electoral, en medio de las discusiones con La Libertad Avanza, que pidió unión en las listas. “Se viene Mauricio Macri candidato”, fue la sorpresiva frase que dejó el jefe de Gobierno porteño.

Lo que no llegó a quedar en claro si fue un deseo o un anuncio, llegó luego de un mensaje grabado del ex presidente de la Nación que afirmaba que “el PRO va a ser la mejor alternativa electoral del país, y comienza con la Ciudad de Buenos Aires”. Esto se dio el mismo día en que Mauricio Macri comunicó en sus redes sociales, en un mensaje dirigido al presidente Javier Milei, cuáles son las personas de su partido que propone para conformar un equipo de trabajo con La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de este año.

“Quiero detenerme en algo que recién decía Mauricio, que no es menor. Dijo ‘voy a estar donde el partido lo necesite’. Ojo, que una vez nos dijeron ‘si quieren competir, armen un partidito y gánennos’, y les ganamos. Guarda que se viene Mauricio Macri candidato, ojo”, lanzó el alcalde.

Más allá de la contundente frase, luego el jefe de Gobierno bajó el tono y deslizó un “me va a matar ahora”, entre risas, ante el compromiso en que puso a su primo. “Encima el tipo nació en provincia, tiene domicilio en ciudad... la puede seguir a Cristina (Kirchner) a donde haga falta”, completó Jorge Macri.

Claro, es que el acuerdo que se negocia a nivel nacional, no le es cómodo al jefe de Gobierno en el territorio central del PRO que lo tiene al frente de la administración. Entonces, en el acto de lanzamiento de campaña del “PRO Ciudad” en el Club Cultural y Deportivo 17 de Agosto, en Villa Pueyrredón, ante más de 4.000 militantes, lanzó tiros por elevación hacia La Libertad Avanza. “Además de defender el cambio, nosotros también defendemos la libertad. La libertad es una bandera nuestra también. Pero no una libertad sin contenidos, sin razón de ser, que si no termina convirtiéndose en una palabra hueca. La libertad no se trata de gritar o gruñir, es darle a la gente las herramientas para transformar su día a día. En eso no podemos dudar ni perder un segundo. Tenemos iniciativa para discutir, proponer y ejecutar. Dejar en claro que acá, en la Ciudad de Buenos Aires, lidera el PRO”.

“Nosotros no dejamos a nadie atrás y el que piensa distinto no es nuestro enemigo. No creemos en el pensamiento único”, dejó en claro el alcalde. Recordó también las casi dos décadas que lleva su partido al frente de la administración porteña: “Hace 18 años sacamos a la Ciudad del caos y ahora vamos a defender la autonomía, y lo vamos a hacer como lo hicimos en el pasado. Con convicción, con diálogo, con firmeza, pero también con amor, respeto y ternura”.

“Esta Ciudad no es un botín de guerra, no es parte de la Argentina que hay que romper para reconstruir, sino una parte de la Argentina que debemos cuidar y mejorar. Para nosotros, el que piensa distinto no es nuestro enemigo, nos vino a enriquecer, a formar y educar. No creemos en un país de pensamiento único, creemos en la libertad de pensar distinto y diferente. No aflojemos. Se viene un año y una campaña electoral en el que se van a jugar muchas cosas, mucho más que una lista: se juega un estilo de vida, se juegan valores, principios, la capacidad de vivir en paz, y vamos a dar esa batalla en cada barrio, en cada manzana, en cada cuadra, en cada casa, en cada familia, en cada grupo de amigos”, arengó Jorge Macri.

Y concluyó, con un mensaje al gobierno nacional: “Vivimos un momento histórico para la Ciudad. Se están cumpliendo 30 años de autonomía y se están discutiendo, como hace años no se hacía, las condiciones de esa autonomía. ¿Nos van a respetar como a una provincia más, o van a seguir pateando y maltratando a esta ciudad como lo vienen haciendo hace años? Hoy nos toca defender la plena autonomía que a esta Ciudad le corresponde”.

En las elecciones legislativas del domingo 6 de julio, el PRO defenderá ocho bancas.

Con información de www.infobae.com