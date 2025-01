La oposición presiona a Javier Milei para incluir el Presupuesto en sesiones extraordinarias

Desde el Gobierno de Javier Milei analizan la posibilidad de abrir el periodo de sesiones extraordinarias para la segunda quincena de enero. De esa manera, la oposición presiona para que dentro del temario que los legisladores debatirán en ese periodo se encuentre el proyecto del Presupuesto. Sin embargo, por el momento no hay ninguna certeza.

De acuerdo a TN, la convocatoria al Congreso de la Nación se dará a conocer este viernes y abarcará parte de los meses de enero y febrero. De esa manera, los temas presentes en la agenda parlamentaria figuran la derogación o suspensión de las elecciones primarias (PASO), el nombramiento de los jueces a la Corte Suprema de Justicia, la Ley Antimafia y Ficha Limpia.

Dentro del periodo extraordinario, los legisladores están habilitados a discutir los temas que solo proponga el Poder Ejecutivo. Bajo ese marco, dentro de las prioridades del presidente Javier Milei no está la discusión del Presupuesto 2025, ya que dispuso la prórroga del ejercicio 2023 por decreto.

Las críticas de la oposición ante la ausencia del Presupuesto 2025

Ante esta situación, el diputado Juan Brügge del bloque Encuentro Federal, manifestó: «La convocatoria a sesiones extraordinarias debería tener, indefectiblemente, como tema principal el tratamiento del Presupuesto 2025«. Según él, es «prioritario tener claridad en lo que hace al manejo de los recursos y la determinación del gasto público».

Al mismo tiempo, remarcó: «Esto se debe a que estamos ante un hecho insólito: prorrogar un presupuesto con una base de cálculo alejada de la realidad y las necesidades actuales de los argentinos”. A su reclamo se sumó el de Sabrina Selva, de Unión por la Patria (UxP). En ese sentido, sostuvo: «Es prioritario tratar el presupuesto para discutir prioridades que realmente ayuden a los argentinos en la difícil situación que atraviesan día a día».

De esa manera, explicó: «Por ejemplo, los 680 millones de pesos que no le pertenecen al Estado nacional y se le adeudan a las provincias, y que nosotros habíamos señalado en nuestro dictamen del proyecto de presupuesto». Así, continuó: «El Gobierno insiste en una agenda alejada de la realidad, que no resuelve los problemas que atraviesa hoy la Argentina. Tenemos un Presidente totalmente disociado de la realidad, con una mirada centrada únicamente en la macroeconomía, pero la gente no la está pasando bien en su día a día”.

Bajo el mismo marco se pronunció Germán Martínez, jefe del bloque de UxP en Diputados. En ese sentido, afirmó: «Milei no quiere ley de presupuesto y tampoco quiere que el Congreso legisle un tema muy sensible como es la renegociación de la deuda pública». Además, agregó: «Tampoco quiere que funcionen comisiones bicamerales fundamentales para el control parlamentario».

Así, Martínez continuó: «Desde el bloque de UxP volvimos a exigir por nota que se constituya la comisión que sigue los temas de duda externa. Queremos controlar los fondos de la seguridad social, las privatizaciones, que funcione la bicameral que vela por derechos de los niños, niñas y adolescentes. Queremos un congreso funcionando y que las autoridades de Diputados y el Senado cumplan con su responsabilidad”.

