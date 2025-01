La dilación para convocar a extraordinarias enfrentó a la Casa Rosada con un sector del Senado

Desde diciembre pasado, la Casa Rosada ya promocionó, al menos, media docena de veces la idea de convocar a sesiones extraordinarias y el tratamiento de varios temas que, en realidad, son de difícil cumplimiento para un puñado de semanas, aunque no imposible si existieran acuerdos. Con la supuesta reactivación de los recintos durante el corriente período estival, diferentes bloques del Senado ya deslizaron al Gobierno que no se subirán desesperados a cualquier intento o finta del Ejecutivo, con el fin de evitar que el Congreso termine luego como el culpable, en primera y última instancia, de las peripecias libertarias.

La confirmación por parte del Ejecutivo de que Javier Milei firmaría el viernes el decreto -se publicará el lunes- para materializar el llamado trajo algo de calma.

“Primero, querían en diciembre; después, nos corrieron con enero. Ahora, retoman esa idea y no sabemos ni los temas, salvo especulaciones, rumores y tuits. Recién entre jueves y viernes se comunicaron los jefes de bloque, pero las opiniones no están del todo acomodadas. Y la Casa Rosada casi nunca ayuda, más bien se divierte con nosotros. Traté de comprenderlo el verano pasado, debido a que recién se iniciaba la gestión y tampoco se puede ser tan necio con un gobierno que arrancaba. Pero meternos a esta altura en las operaciones diarias y después quedar pegado a papelones, al menos, conmigo, ya no”, se sinceró un legislador con peso de la oposición dialoguista a Infobae.

Desde el oficialismo libertario en la Cámara alta, que comanda el jujeño Ezequiel Atauche, un senador de ese espacio confirmó a este medio que, si bien los últimos días hubo comunicaciones, el desorden era “considerable” incluso hasta el corriente fin de semana, con dos posturas muy definidas entre los diversos bloques de cara a la propuesta del Ejecutivo: o armar un paquete exprés de 20 días, o ir directo a febrero para las sesiones extraordinarias.

“Por supuesto que se mencionó la suspensión o baja de las PASO, Ficha Limpia, el proyecto sobre reincidencia y las famosas tandas de los jueces, que vienen más que dilatadas, entre otras cosas. Más lo de la Corte. ¿Te imaginás liquidar todo eso en extraordinarias? Hay que ser sinceros y reconocer que es muy difícil, pero lo intentaremos”, señaló el legislador.

Desde otro sector de la oposición, la postura fue más tajante. “Nos tienen en vilo con estas cosas y todos tenemos compromisos. No se trata de si se trabaja o no se trabaja. Nosotros nunca nos meteríamos con la organización de la agenda del Presidente y si convoca a extraordinarias, asistiremos. Sin embargo, pedimos tan sólo un mínimo de precisión. Si no, después aparece un paquetazo de temas cuya finalidad no es avanzar, sino criticarnos y escracharnos. En algún momento, esa mecánica se agota”, manifestó un experimentado legislador.

Cuando el Ejecutivo active el nuevo período de sesiones extraordinarias, el oficialismo tendrá que tener en cuenta -en el Senado- que si del otro lado lo espera el kirchnerismo y su rechazo férreo a cualquier iniciativa libertaria, estará más que justo de votos, tras la expulsión del peronista disidente Edgardo Kueider -asumirá la camporista Stefanía Cora- y la licencia por un cargo en Chaco del radical Víctor Zimmermann. Es decir que, de las 39 voluntades de diciembre de 2023, sólo sumaría 37, el quorum justo para arrancar en el recinto. Más que delicado.

Resta definir si la Casa Rosada le abrirá el juego a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, o si continuará con su ahora extensa última pelea con la titular de la Cámara alta. Si no, el escenario quedará demasiado marcado: si las cosas salen bien, será gracias al Gobierno; si no, habrá sido todo culpa de ella. Un movimiento ya demasiado expuesto como para reiterar su uso, más allá de los últimos errores no forzados de la compañera de fórmula de Javier Milei.

