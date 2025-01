¿Quiere sumar puntos? El gesto de un francés que puede ser convocado por Lionel Scaloni

Gerónimo Rulli fue trascendental frente al Stade Rennes para que el Olympique de Marsella ganara 2 a 1 y se llevara los tres puntos del Roazhon Park y siga peleando bien arriba en la tabla de posiciones de la Ligue 1. Es que cuando todavía iban 0 a 0, el arquero de la Selección Argentina le atajó un penal a Arnaud Kalimuendo.

Y el que resaltó la labor del ex Estudiantes de La Plata fue Neal Maupay, delantero francés hijo de madre nacida en Bernal, Provincia de Buenos Aires, que es parte del conjunto que comanda Roberto De Zerbi. “Practica mucho, pero mucho los penales en los entrenamientos. Para mí es, con diferencia, el mejor portero de la L1 y lo ha vuelto a demostrar esta tarde”.



Y eso no fue todo, el exatacante del Everton, que por sus raíces puede ser citado por Lionel Scaloni, explicó los motivos por los que considera que Gerónimo Rulli es el mejor guardameta del fútbol galo: ”Con los pies es excepcional, en el uno contra uno lo para todo. Hoy detuvo otro penalti. Tenerlo con nosotros nos da tranquilidad”.

Y en esa misma línea, Neal Maupay, en charla con los periodistas en la zona mixta, cerró: ”Cuando estoy contra él en los entrenamientos, sabes que para marcar hay que esforzarse. Siempre bien situado, buena parada. Muy feliz de tenerlo con nosotros”.

Neal Maupay y su deseo de vestir la camiseta de la Selección Argentina

En una entrevista en 2022, Neal Maupay, que jugó para la Selección Sub 15 y Sub 17 de Francia, dijo en conversación con La Nación que su deseo es lucir la camiseta de la Selección Argentina: “Tal vez nadie entienda cómo alguien que jamás visitó el país pueda querer vestir y defender la camiseta de la selección argentina, pero realmente me siento argentino y siento un amor muy grande por el país”.

No obstante, Lionel Scaloni, cuando se le mencionó por la opción de convocar al atacante que hoy milita en el Olympique de Marsella, si bien no le cerró la puerta, tampoco quiso ilusionar al protagonista: “Son jugadores seleccionables, claro que sí, pero hay que mirar muchísimo el entorno, si realmente quieren venir, si realmente nos sirve“.



Olympique de Marsella busca arrebatarle el título de la Ligue 1 al PSG

El París Saint-Germain ganó 6 de las últimas 7 Ligue 1. Y a pesar de que ya no cuenta con Kylian Mbappé (a mitad del 2024 concretó su tan ansiada transferencia al Real Madrid), sigue siendo el competidor más fuerte del campeonato francés, pues es el dueño de la punta de la tabla de posiciones con 40 unidades. Con este escenario, el que aparenta ser el único que le puede arrebatar el título es el Marsella que se ubica segundo con 36 puntos

