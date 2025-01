Guillermo Francos volvió a hablar de una alianza con el PRO y valoró la posible candidatura de Macri: “Podemos llegar a un acuerdo en todo”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a hablar este domingo de una posible alianza electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, de cara a las elecciones legislativas de este año y afirmó que puede haber “un acuerdo en todo”.

“Me imagino que podemos llegar a un acuerdo en todo. Cuando uno tiene coincidencia en los objetivos, se puede llegar a un acuerdo. Está en la amplitud y la grandeza que tengan los distintos sectores que quieran llegar a este acuerdo. No es sencillo, pero no es imposible si tenemos grandeza y visión conjunta de los problemas de la Argentina”, remarcó Francos sobre la posibilidad de unificar listas, en comunicación esta mañana con Radio Rivadavia. Además, puntualizó: “Grandeza me refiero a que si no solo miramos los intereses propios y partidarios, sino también los intereses comunes y generales”.

En este sentido, el dirigente habló sobre la idea del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, de establecer una mesa de diálogo: “Tenemos muchos temas para conversar con el PRO y el radicalismo. No se trata de hacer un acuerdo electoral, se trata de ver cuáles son los temas que se necesitan para seguir imponiendo la libertad como sistema central de la argentina hoy, en temas económicos y en general”.

A su vez, calificó como “un muy buen candidato” al actual presidente del PRO como posible senador por la Ciudad de Buenos Aires, y analizó: “Tiene todo el derecho el PRO en CABA de proponer al presidente Macri como candidato. La convocatoria de anticipar las elecciones que hizo el Jefe de Gobierno de la Ciudad (Jorge Macri) puede prever esa situación”. Sin embargo, aclaró que, primero, se deberá avanzar “con los temas generales”, para después hablar de candidaturas “cuando sea el momento oportuno”.

El jueves pasado, el alcalde porteño brindó un fuerte discurso ante la militancia del PRO, en un acto de campaña en Villa Pueyrredón. “Guarda que se viene Mauricio Macri candidato”, arengó también el primo y ex intendente de Vicente López. Luego, la Ciudad amaneció con carteles con la consigna “Mauricio 2025”, firmados la Juventud del PRO.

Los proyectos para el Congreso

Por otro lado, Francos destacó los proyectos presentados por el oficialismo, de cara a las próximas sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, y puntualizó en la necesidad de lograr acuerdos mayoritarios.

“Hay algunos proyectos que, en líneas generales, tienen acuerdos mayoritarios como Ficha Limpia. En noviembre nos adjudicaron a LLA la decisión política de no tratar Ficha Limpia amigos políticos nuestros o cercanos, nos cuestionaron porque dijeron que teníamos un acuerdo con el kirchnerismo, cosa absolutamente falsa. Solamente queríamos buscar el mejor proyecto para esto”. También resaltó la figura de la diputada y autora de la iniciativa fallida, Silvia Lospennato, quien participó en el nuevo proyecto.

Asimismo, y en relación con la postulación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, Francos espera que sean tratados y adelantó: “El gobierno dijo claramente que era los dos o ninguno. El gobierno estableció claramente que se envían los dos pliegos, si los aprueban bien; pero si aprueban uno, no aprobamos ninguno de los dos”. También indicó que hay otros 150 pliegos, “entre jueces federales y camaristas”, para tratar y cubrir distintas vacantes, ya que “hay una necesidad institucional” de cubrir dichos cargos.

Política internacional

Por último, el Jefe de Gabinete subrayó que el Presidente de la Nación, Javier Milei, tiene una relación personal con el flamante Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo que permitirá “una enorme posibilidad” y “una oportunidad histórica” de negociación entre países. “Tanto el presidente Trump como el presidente Milei vienen a terminar con este sistema y a poner la libertad económica en primer lugar, para generar una economía sustentable y con mejores condiciones de vida de cada uno de los habitantes”, agregó.

Y concluyó, sobre el pedido de cambio de sede del Sudamericano Sub-20: “Sí creemos que es un error que la AFA envíe al seleccionado a jugar en Venezuela. En Maduro no se puede confiar en la posibilidad de que ocurra cualquier cosa. Es un error, es responsabilidad del gobierno alertar sobre estas posibilidades concretas a quien tiene la responsabilidad”.

* Para www.infobae.com