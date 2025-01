Jorge Martínez habló por primera vez en medio de su internación: “Se me juntó todo”

Jorge Martínez despertó gran preocupación a comienzos de enero cuando intentó quitarse la vida en la Casa del Teatro y un empleado intervino justo a tiempo para salvarlo. En medio de su internación en el centro de salud mental Ducont, habló por primera vez sobre su salud y explicó cómo atraviesa este difícil momento.

En diálogo con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, conductores de El Run Run del Espectáculo (Crónica HD), rompió el silencio. “Hola, sigo internado, pero no pueden hacer nada. Es un tema muy particular, no puedo contar esto por teléfono”, arrancó diciendo en un mensaje de audio.

Luego, sobre su estado emocional, agregó: “Y bueno, todo junto, se juntó todo, Lío. Ya hablaremos personalmente de todo”. Además, no quiso dejar de enviar un mensaje especial a los periodistas que se preocuparon por él: “Les deseo un 2025 extraordinario, como se merecen. Que vuelvan al programa, me encanta verlos los sábados y domingos. Un beso grande”.

Martínez recibe atención médica y psicológica tras ser diagnosticado con depresión. Según su hija, Ágata Martínez, “está contenido y cuidado” mientras se le realizan estudios neurológicos y psiquiátricos

Fuente: TN