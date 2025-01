Qué dijo el arquero neerlandés Andries Noppert sobre la chance de jugar en San Lorenzo

El arquero de Países Bajos, Andries Noppert, confirmó los contactos por parte de San Lorenzo, reveló que le gustaría arribar al club y aseguró que "es un honor" que se hayan fijado en él.

Luego de que se instalara el interés del Ciclón, el neerlandés aseguró que la información es real y se ilusiona con arribar a la entidad de Boedo donde se aguarda el visto bueno del entrenador, Miguel Ángel Russo, para ir a fondo por la contratación.

Las declaraciones de Noppert sobre San Lorenzo

"Las historias no mienten. Le informaron a mi agente. Eso es muy positivo. Simplemente, todavía no han informado al club", afirmó Noppert en ESPN, quien añadió: "Me gustaría jugar. Es un honor que un club así venga por mí".

Por otro lado, se refirió al partido que enfrentó en el Mundial al conjunto nacional dirigido por Lionel Scaloni y Países Bajos: "Pude jugar ante Argentina en el Mundial y lo que pasó allí en las gradas fue un gran manicomio".

El arquero neerlandés de 30 años viene de tener una escasa participación en el Heerenveen teniendo en cuenta que disputó solamente seis de los 20 partidos posibles en la temporada en curso.

La traba para su llegada está en que a Miguel Ángel Russo no lo convence el arquero, entre otras cosas, porque no habla español y podría costarle la adaptación.

Además, solicitó que hagan un esfuerzo por Jorge Broun (Rosario Central) y Washington Aguerre (Peñarol).

Fuente: 442