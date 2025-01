Causa Vialidad: Cristina Kirchner hará una presentación ante la Corte Suprema de Justicia

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner presentará un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación Penal para luego llegar hasta la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que el máximo tribunal revise su sentencia en la causa Vialidad. De acuerdo a sus abogados defensores, la presentación se realizará el próximo 16 de febrero.

Es que Cristina Kirchner fue condenada junto a Lázaro Báez y otros imputados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional. No obstante, de acuerdo a TN, su defensa insiste en que la sentencia es arbitraria. De esa manera, buscará demostrar que las pruebas en su contra son inexistentes o fueron valoradas de manera “irrazonable”. Incluso, podría sostener que hubo errores en la interpretación de la Constitución.

Bajo ese marco, el camino judicial que seguirá Cristina Kirchner incluye varias postas. En primer lugar, sus abogados presentarán un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación, que es el tribunal que confirmó su condena. Este organismo deberá decidir si acepta o rechaza el recurso. En caso de rechazo, la defensa recurrirá en queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia.

Una vez que el caso llegue, el máximo tribunal podrá aceptar o desestimar el planteo de la ex Vicepresidenta. La Corte no tiene plazos establecidos para resolver este tipo de cuestiones, lo que significa que la decisión podría demorarse años. Es que al plantear que la sentencia es arbitraria, los letrados que defienden a la ex funcionaria podrán argumentar que se violó la garantía del debido proceso.

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia

Tras la salida de Juan Carlos Maqueda de la Corte Suprema de Justicia a fines del año pasado, el máximo tribunal quedó compuesta por tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Bajo ese marco, el debate sobre la causa Vialidad también se cruza con las negociaciones políticas entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza (LLA) en el Senado.

Bajo ese marco, las discusiones por los pliegos de los jueces Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, así como la propuesta del oficialismo para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema, forman parte del complejo tablero político que rodea al caso.

Es que si se suman al máximo tribunal, serían quienes podrían revisar la condena a Cristina Kirchner. Hasta tanto eso no ocurra, la líder peronista puede ser candidata. De hecho, hasta el momento no prosperó la ley de Ficha Limpia, así que nada impide que, en caso de que lo desee, se postule al Congreso el próximo año.

De acuerdo a TN, la causa llegaría a la Corte recién a mediados de 2025. Esto se debe a que la Cámara Federal de Casación Penal extendió el plazo para que los defensores y la fiscalía presenten recursos extraordinarios contra la decisión judicial. Cada parte tendrá 30 días hábiles más que se suman a los diez que ya estaban pautados para presentar los documentos. La fecha límite para presentar el recurso extraordinario es el 16 de febrero.

