Estas son las 4 tendencias de joyería que iluminarán el 2025

El 2025 promete ser un año brillante para la joyería, en el que las piedras preciosas están adquiriendo un nuevo rol protagónico. Si bien Zendaya se llevó todo el protagonismo en los Globos de Oro con un majestuoso diamante y un anillo de compromiso, las tendencias de joyería de este año no se limitan a los diseños de la realeza.



Esta temporada, la joyería se reinventa para ofrecer piezas atemporales y modernas. Desde legados revisitados hasta talismanes protectores, estas nuevas tendencias se incorporan a nuestras cajitas joyeras para aportar personalidad. Descubrimos las cuatro principales tendencias que dominarán este año.

TALISMANES



El comienzo del año es el momento ideal para dar la bienvenida a los talismanes a tu colección. Estas joyas de la suerte se convierten en objetos simbólicos, llenos de significado. Inspirándose en fuerzas místicas y protectoras. Los creadores se apropian de elementos como el Sol o los signos astrológicos para crear creaciones resplandecientes. Dior, por ejemplo, ofrece una gargantilla luminosa de metal dorado y laca negra, rematada por un sol rodeado de los signos del zodíaco, que encaja perfectamente en esta tendencia de talismanes protectores, para atraer la buena suerte en 2025.

MAXIMALISMO

Tras varias temporadas bajo el signo del minimalismo, en 2025 se produce un verdadero regreso al maximalismo. Las joyas se multiplican, se superponen y se mezclan para lograr un look atrevido y ecléctico. Colgantes de diamantes, pulseras imponentes o aros XXL: la regla es no dudar en jugar con texturas, estilos y metales. El uso de capas se convirtió en el arte de la joyería en 2025, tanto creativo como desenfrenado, para quienes se atreven a la exuberancia.

PLATA



Tras años de dominio del oro, la plata vuelve a las pasarelas y a las colecciones de joyas. La plata, que antes se percibía como más minimalista, ahora se perfila como una alternativa moderna al oro. En 2025, la verdadera novedad fue la abolición de las normas que prohibían la mezcla de metales. Prueba de ello es el auge del mix and match, donde el oro y la plata conviven armoniosamente. Celebridades como Selena Gomez e Iris Law encarnan esta tendencia con sus joyas de plata y metales mixtos.

JOYAS PERSONALIZADAS



La personalización de la joyería está experimentando un renacimiento y se está convirtiendo en una de las principales tendencias. Collares con letras, dijes o joyas grabadas: estas piezas hechas a medida se han convertido en imprescindibles en el mundo de la moda. Las joyas con mensajes, grabadas con palabras, fechas o iniciales, redefinen la forma en que abordamos la joyería. Más que nunca, la personalización está de moda y atrae tanto a las generaciones más jóvenes como a las mayores, que desean mostrar su identidad a través de creaciones únicas y significativas. Es imposible hablar de esta tendencia sin mencionar a Hailey Bieber, un verdadero icono de la joyería personalizada. Su collar en forma de «B» diseñado por el joyero Alex Moss se ha convertido en un auténtico fenómeno viral, que simboliza perfectamente la atracción por piezas íntimas y significativas.

