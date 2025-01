Crece la preocupación por el estado de salud de Matías Abaldo: "No queremos que le pase lo del Morro García"

Matías Abaldo, futbolista de Gimnasia de La Plata realizó las labores de pretemporada junto a sus compañeros en Uruguay y todo indicaba que estaría dentro del once titular para el cruce ante el Defensor Sporting. Sin embargo, la situación fue diferente ya que el club lo licenció y además su representante habló sobre la salud mental del deportista.

Edgardo Lasalvia, representante del carrúa dio detalles sobre su situación. “Hoy a la tarde tenemos turno con el psiquiatra. Es un tema muy de fondo. Dentro de la cancha él es feliz. La distancia, las lesiones, todo fue empeorando su situación día a día”, indicó en declaraciones emitidas para Radio Provincia.

“Queremos sacar adelante a este chico en el aspecto humano”, agregó Lasalvia, quien se reunirá con la cúpula dirigencial del equipo platense en los próximos días.

En esta línea aseguró: "No queremos que le pase lo del Morro García que por alguna situación que no pueda manejar se ponga una soga al cuello. La salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz", añadió en una declaración en donde se recordó el suicidio del delantero de Godoy Cruz en el año 2021.

"La salud mental no es un tema sencillo. Está acompañado por su mamá y sus amigos de fierro, la idea es rodearlo y contenerlo. Cuando sos jugador de fútbol te rodean muchas personas que no te quieren bien. Muchas veces esas situaciones no se pueden manejar", apuntó.

Con respecto al tema económico, el representante de Abaldo remarcó que el club debe quedarse tranquilo. "Le vamos a devolver el dinero necesario. En todo caso pierdo yo. Acá lo importante es la salud mental, lo humano, la persona", cerró.

El comunicado de Gimnasia de La Plata

A través de su cuenta oficial de X, el Lobo indicó: "El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informa que el jugador Matías Abaldo fue licenciado de la pretemporada que se desarrolla en Uruguay para atender cuestiones personales relacionadas con su bienestar", comenzó.

En esta línea remarcó que se encuentran en contacto con su familia con la idea de brindarle acompañamiento en conjunto con un grupo de profesionales que integran el staff con el objetivo de apoyarlo en este momento.

"Agradecemos el respeto y la comprensión en situaciones sensibles como esta ¡Fuerza, Mati! ¡Todo Gimnasia está con vos!", sentenciaron.

Fuente: 442