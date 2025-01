El PRO define el reemplazo de Luis Juez para la presidencia del bloque en el Senado

Tras las declaraciones de Luis Juez de que dejaría la conducción del bloque del PRO en el Senado, el partido liderado por Mauricio Macri empieza a barajar los nombres que podrían ocupar ese lugar. El objetivo del cordobés sería poder competir por la Gobernación de Córdoba con el apoyo de Javier Milei. Por el momento, quien suena con más fuerza para reemplazarlo es Carmen Álvarez Rivero, quien ya manifestó sus intenciones de hacerlo.

Bajo ese marco, en diálogo con TN, la senadora Guadalupe Tagliaferri señalo que “Luis Juez ya había manifestado que no se sentía cómodo en la conducción del bloque y que no creía que seguiría en ese lugar”. Además, la crisis interna ya era conocida por los representantes de las provincias. La fuerza en la Cámara alta está compuesta también por Alfredo De Ángeli, Carmen Álvarez Rivero, Andrea Cristina, Martín Goerling Lara, y María Victoria Huala.

¿Quién reemplazaría a Luis Juez?

La senadora por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero ya avisó que está dispuesta a liderar el bloque. Sin embargo, todavía hay que esperar a que se defina la situación de Juez. Bajo ese marco, primero debe presentar su renuncia a la presidencia de la bancada, aprobarse y luego buscar un sucesor.

No obstante, ante este escenario, la legisladora dijo: “Me he ofrecido a ser, estoy dispuesta, si no hay conducción, a encabezar, es un servicio que hay que afrontar”. Al mismo tiempo, agregó: «Hay que conducir inteligentemente, el presidente Javier Milei está llevando adelante las ideas que el PRO propuso, pero a mayor velocidad. Estamos en el camino correcto”.

¿Quién es Carmen Álvarez Rivero?

Álvarez Rivero es senadora desde 2021, preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Además, tiene una muy buena sintonía con Milei. Sus intenciones de presidir el bloque ya se las adelantó a Macri, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y al propio Juez. Con quienes dijo que tiene buena relación. A su vez, reconoció que el año 2024 fue intenso en actividad parlamentaria.

Con la llegada de Milei a la presidencia, Álvarez Rivero votó todas las iniciativas que propuso el Ejecutivo: la ley Bases, las Medidas Fiscales, el DNU 70/2023, de desregulación económica, y el DNU 565/2024 que incrementó el presupuesto a la secretaría de Inteligencia (SIDE). No obstante, votó en contra la ley de movilidad jubilatoria, que recomponía los haberes de los jubilados y pensionados y la ley de Financiamiento a las Universidades Nacionales.

Si bien acompaña las políticas libertarias, señaló que coincide con Mauricio Macri en que «la primera discusión que tiene que dar el Congreso es el presupuesto”. Es que el Gobierno nacional no incluyó el proyecto en el temario para las sesiones extraordinarias que comenzarán el próximo lunes en el Congreso. De hecho, ya anunció su prórroga a través del Boletín Oficial.

Con información de www.elintransigente.com