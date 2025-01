A 10 años de la muerte de Nisman, recordemos a quienes votaron a favor del memorándum con Irán

El ex Gobernador de Santa Fe Omar Perotti fue uno de los diputados que votó el fatídico memorándum de impunidad que tanto avergüenza a los argentinos de bien

Hace 10 años Argentina era otra, nuestro país lamentablemente compartía ideología con países terroristas como Irán. En ese contexto, es importante recordar a los TRAIDORES A LA PATRIA que pensando solo en su conveniencia política y no el de la nación, decidieron encolumnarse en el bando de los delincuentes, de los traidores, de los que buscaban impunidad para su líder Cristina Kirchner. Es importante no olvidar y tener siempre presente los que de alguna manera son cómplices de un magnicidio que aún no está resuelto, que solo se sabe que a Nisman lo asesinaron.

El 28 de febrero de 2013 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán para crear una Comisión de la Verdad integrada por ambos países, que investigue el atentado a la sede de la AMIA. La votación arrojó un total de 131 votos positivos, 113 votos negativos, en el fin de una sesión cuestionada por los juegos del oficialismo para alcanzar el quórum necesario.

Entre los diputados que votaron afirmativamente por el Frente para la Victoria bonaerense están Carlos Julio Moreno, Mario Néstor Oporto, Carlos Miguel Kunkel, Jorge Alberto Landau, Mayra Soledad Mendoza,Horacio Pietragalla Corti, Adriana Puiggrós, Adela Rosa Segarra, María Eugenia Zamarreño, Héctor Pedro Recalde, Eric Calcagno, Diana Beatriz Conti, Andrés Roberto Arregui, María Ester Balcedo, Andrea Fabiana García, María Teresa García, Dulce Granados, Leonardo Grosso,Remo Gerardo Carlotto,Jorge Rivas, Eduardo Enrique De Pedro, Edgardo Fernando Depetri, Gloria Mercedes Bidegain, Carlos Enrique Gdansky,José María Diaz Bancalari, Graciela Gianettasio, Luis Cigogna, Juliana Di Tullio, Andrea Fabiana García, María Teresa García, María Ester Balcedo. Y por Nuevo Encuentro lo hicieron Carlos Alberto Raimundi y Gastón Harispe.

Por el FpV porteño votaron Andrés Larroque, Roberto José Feletti, Mara Brawer, María Del Carmen Bianchi. Y por Nuevo Encuentro acompañaron con su voto Carlos Salomón Heller y Juan Carlos Isaac Junio.

Por Córdoba, Nora Esther Bedano, Carmen Rosa Nebreda, Daniel Oscar Giacomino, Mónica Edith Gutiérrez y Fabián Marcelo Francioni del FpV apoyaron el acuerdo.

Por el FpV tucumano, levantaron la mano a favor Beatriz Graciela Mirkin, Miriam Gallardo, Juan Arturo Salim, Walter Marcelo Santillán, Isaac Benjamín Bromberg, Stella Maris Cordoba y Alfredo Carlos Dato.

Omar Ángel Perotti, Oscar Ariel Martinez, Silvia Rosa Simoncini, Agustín Rossi, Marcos Cleri, Celia Arena, Claudia Giaccone por el FpV santafesino y Juan Carlos Forconi por Santa Fe en Movimiento fueron otros kirchneristas que votaron a favor por la aprobación.

Por Mendoza, del FpV, figuran Guillermo Ramón Carmona, Juan Dante Gonzalez, Anabel Fernández Sagasti y Omar Felix.

Por el Frente Cívico santiagueño, Graciela Navarro, Cristian Rodolfo Oliva, Mirta Ameliana Pastoriza, José Herrera, Aída Delia Ruiz, Daniel Agustín Brue y Norma Amanda Abdala de Matarazzo, se sumaron con su voto positivo.

José Ricardo Mongelo, Sandra Marcela Mendoza, María Inés Pilatti Vergara y Gladys Beatriz Soto votaron afirmativamente por el FpV chaqueño. Y Mariela Ortiz, Ermindo Edgardo Marcelo Llanos, Rubén Armando Rivarola y María Eugenia Bernal lo hicieron por el FpV jujeño.

Por el FpV chubutense, Juan Mario Pais, Cristina Isabel Ziebart, Oscar Rubén Currilen, Nancy Susana Gonzalez, Carlos Tomás Eliceche se mostraron a favor de la iniciativa. Y por el FpV misionero, acompañaron Julia Argentina Perie, Stella Maris Leverberg, Alex Roberto Ziegler, José Daniel Guccione, Ramón Puerta y Oscar Felipe Redczuk.

Mario Alfredo Metaza, Ana María Ianni y Blanca Blanco de Peralta votaron por el FpV santacruceño. Y Julio Rodolfo Solanas, Liliana María Ríos, Raúl Enrique Barrandeguy y Osvaldo Enrique Elorriaga están entre los entrerrianos del FpV.

Los riojanos Griselda Noemí Herrera y Javier Héctor Tineo y los sanjuaninos Héctor DanielTomas, José Rubén Uñac, José Villa, Graciela María Caselles y Margarita Ferra De Bartol figuran entre los diputados naciales del FpV que votaron a favor.

Por Catamarca, son Mariana Alejandra Veaute del Frente Cívico y por el FpV Rubén David Yazbek y Manuel Isauro Molina. Se sumaron los salteños José AntonioVilariño, Rodolfo Fernando Yarade y Pablo Kosiner por el FpV. También acompañaron por el Frente Peronista Federal Walter Raúl Wayar y María del Valle Fiore Viñuales, por el Frente Renovador salteño.

Por el FpV misionero, levantaran sus manos a favor Oscar Redczuk, Silvia Risko, Julia Argentina Perie, Stella Maris Leverberg y Alex Ziegler. Y acompañaron por el PJ pampeano María Cristina Regazzoli, Roberto Robledo y María Luz Alonso por FpV.

Los correntinos Fabián Rios, Araceli Ferreyra, María Chieno y Ana María Perroni y los santacruceños Blanca Blanco de Peralta, Ana María Ianni Marioy Alfredo Metaza, por el FpV, fueron otros de los diputados que dieron sus votos afirmativamente.

Por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Alicia Comelli, José Brillo, Olga Guzman votaron positivamente junto a José Ciampini del FpV. Y, por el FpV rionegrino, Oscar Albrieu, Nicolás Edmundo, Silvina Garcia Larraburu, Herman Avoscán, Jorge Cejas se mostraron a favor.

Los formoseños Juan Carlos Díaz Roig, Carlos Donkin, Inés Lotto, Luis Basterra y los fueguinos Rubén Sciutto, Julio Catalan Magni, Rosana Bertone por el FpV, y Jorge Garramuño por el MPN tambien votaron la medida.

Los 39 senadores. Los senadores nacionales aliados al FpV que votaron a favor son Ángeles Higonet, Ada de Cappellini, José María Roldán, Horacio Lores, Osvaldo Lopez, María Rosa Díaz y Roxana Latorre. La media sanción tuvo 31 votos en contra.

Y por último, los legisladores de la Cámara Alta del FpV que votaron a favor del acuerdo con Irán son María Graciela de la Rosa, Hilda Aguirre, Walter Barrionuevo, Ronaldo Bermejo, Fabio Baicalani, Inés Blas, Juan Irrazabal, Marcelo Guinie, Pablo Guastavino, Pablo González, Ruperto Godoy, Sandra Gimenez, Liliana Fellner, Elena Corregido, Ana Corradi, Mario Jorge Colazo, Salvador Cabral, María José Bongiorno, Elsa Ruiz Diaz, Ester Labado, María Laura Leguizamón, Marina Riofrío, Mirtha Luna, Sergio Mansilla, Nanci Parrilli, José Mayans, Daniel Pérsico, Daniel Filmus, Marcelo Fuentes, Aníbal Fernandez, Beatriz Alperovich y Miguel Ángel Picheto.

Con información de Perfil