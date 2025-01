Franco Colapinto tuvo un gran gesto en medio de la causa por un niño con leucemia

Franco Colapinto, piloto de la Fórmula 1 por medio de sus redes sociales se sumó a una causa social para colaborar con Nicanor, un niño enfermo con leucemia.

Teniendo en cuenta esta situación, sus familiares estaban recaudando fondos para viajar desde Santa Cruz hasta el Hospital Garraham, institución donde se realizaría un tratamiento hasta que sucedió algo inesperado.

Eliana, madre del chico le hizo una denuncia a Martín Ponte, quien en principio se habría ofrecido a compartir la información del niño con los datos bancarios modificados.

Al parecer el señalado no solamente se quedó con el dinero por parte de sus seguidores, si no también pidio colaboración con otros colegas, quienes alertaron de que la información expuesta no coincidia con ninguna cuenta de Ponte.

Luego de enterarse de esta situación, el nuevo piloto de Alpine escribió un mensaje a sus seguidores para involucrarse con este asunto.

En consecuencia a esta situación, Eliana publicó una fotografía dando gracias a todas las personas que la ayudaron a conseguir el dinero necesario para que su hijo reciba el tratamiento correspondiente.

Fuente: 442